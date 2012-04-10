Беларусь и Украина договорились о совместных командно-штабных учениях

Беларусь и Украина будут и дальше развивать отношения в военной сфере. К такому выводу пришли главы оборонительных ведомств двух стран в ходе совместного заседания.

Министр обороны Украины находится с официальным визитом в Беларуси. Руководители военных ведомств возложили венок к монументу-обелиску на площади Победы.

Главы оборонительных ведомств двух стран пообщались в узком формате, затем состоялись переговоры в составе делегаций. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и расширения взаимных интересов.

Ожидается, что в этом году будет сделан серьезный шаг на пути развития двусторонних отношений. В частности, в скором времени министры запланировали проведение совместных учений с участием Беларуси, России и Украины,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

В целом, те планы, которые мы намечали, выполняются, но есть, наверное, необходимость уточнить какие-то аспекты или сместить эти аспекты для того, чтобы придать большую динамичность этому сотрудничеству, особенно в тех вопросах, где у нас есть взаимный интерес.

Дмитрий Саламатин, министр обороны Украины:

Мы большое значение придаем развитию сотрудничества в военной сфере. Это и проведение совместных учений, и обмен делегациями, и взаимное проведение обучения, и обмен, как мы обсуждали сейчас, кадетами. Все эти направления будут находиться под нашим пристальным вниманием и мы будем развивать взаимоотношения.