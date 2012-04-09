Лукашенко: Мы не ошиблись, формируя независимый Следственный комитет

В Беларуси отмечается снижение преступности. Президент Александр Лукашенко принял с плановым докладом председателя Следственного комитета Валерия Вакульчика. Речь на встрече шла о первых месяцах работы новой структуры, о существующих проблемах и путях и решения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как идет формирование Следственного комитета, закончен ли этот процесс, и самое главное, я задавал прокурору и Вам задаю вопрос – не допустили ли мы здесь послаблений и снижения борьбы с преступностью. Как работают следователи? До меня доходит информация положительного плана. И это меня убеждает в том, что мы не ошиблись, формируя независимый Следственный комитет. Но хотелось бы услышать о проблемах. И самое главное – как у нас внизу (межрайонные, районные следственные подразделения).

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственный комитет сформирован и реализует свои функции в полном объеме. Снижения и провалов в работе не допущено. В целом, все поставленные Вами задачи выполняются.

За первые четыре месяца наблюдается общее снижение уровня преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на четверть снизилось число особо тяжких преступлений. В том числе на четверть меньше убийств и на треть разбойных нападений. Создание Следственного комитета положительно сказалось на качестве досудебного рассмотрения дел.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В 2,5 раза снизилось количество отмененных прокурорами решений следователей о возбуждении уголовных дел. Вместе с тем, в этом вопросе проявили себя и руководители следственных подразделений процессуального контроля Следственного комитета. Так, руководителями следственных подразделений 77 необоснованных решений следователей о возбуждении уголовных дел были отменены.