Генпрокуратура: Стало меньше гибнуть людей. И от преступных посягательств, и от техногенных катастроф

Генпрокуратура совместно с КГБ активизирует борьбу с контрабандным вывозом из Беларуси калийных удобрений. Президент Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Александра Конюка.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как обстоят дела на фронте борьбы с преступностью, и еще, повторяю вопрос, вторично уже, – Ваша точка зрения на формирование Следственного комитета. И, прежде всего, не ослаблена ли у нас следственная работа в связи с реформами и в связи с тем, что мы Следственный комитет выводим из силовых ведомств, сформировав единый Следственный комитет. Хотелось бы это услышать. И те проблемы, которые Вас волнуют сегодня.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Количество преступлений уменьшилось. Хоть и незначительно, но, тем не менее, за первый квартал, что приятно констатировать и что меня, как генерального прокурора, обнадеживает и внушает оптимизм, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. И что самое главное и важное – стало меньше гибнуть людей. И от преступных посягательств, и от техногенных катастроф.

В настоящее время ведется подготовка к совещанию с участием главы государства, на котором будут рассмотрены основополагающие вопросы деятельности органов прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого президенту было доложено о ряде уголовных дел.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В настоящее время стоит очень серьезная тема и мы ее разрабатываем и будем над ней серьезно работать – это так называемая контрабандная поставка калийных удобрений за пределы Республики Беларусь. Мы также над этой темой очень серьезно работаем. В ближайшее время эта работа будет активизирована совместно с Комитетом госбезопасности и другими правоохранительными органами.