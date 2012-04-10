Лукашенко: Мою просьбу к католической церкви некоторые восприняли как упрек в адрес Папы Римского

Отношения Беларуси и католической церкви будут и дальше развиваться. Об этом сообщил президент на встрече с апостольским нунцием. Александр Лукашенко и Клаудио Гуджеротти обсудили взаимоотношения государства и церкви.

Перед поездкой в Ватикан постоянный дипломатический представитель папы римского в нашей стране встретился с белорусским лидером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Зная то, что вы уезжаете в Святой Престол, я хочу через Вас передать самые теплые и добрые слова и поздравления Папе Бенедикту. Я с особой теплотой воспоминаю нашу встречу. Весьма актуально то, о чем я говорю, особенно сейчас, потому что я смотрю за средствами массовой информации как внутри, некоторыми, в Беларуси, так и за пределами нашей страны. Кое-кому хочется вбить клин и в наши отношения с Папой Римским. Должен сказать, что не получится. Мы взяли курс на сотрудничество с католической церковью.

Очень много сделали вместе с Вами во взаимоотношениях государства и католической церкви. И все те планы, которые мы намечали, разговаривая с Папой Римским, мы практически реализовали. Остался один шаг: идет подготовка соглашения по принципу православной церкви. Мы полны решимости его реализовать. Поэтому передайте мои самые добрые пожелания Папе Римскому, здоровья ему. Нашему большому другу Бертоне. Вы его наверняка увидите. Скажите, что мы его всегда здесь ждем.

Недалек тот день, когда Папа Римский сможет встретиться в Беларуси со своими католиками. И не только с католиками. Мы будем рады видеть его. Мы в этом направлении должны работать и с нашим патриархом, мы ведем эту работу. Я думаю, здесь мы можем выстроить хорошую схему хороших мероприятий, которые послужат укреплению не только католичества, но и всей паствы (и православной, и католической, и других) на территории Беларуси.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы всегда рассчитывали на активную поддержку и помощь католической церкви. Я смотрю, как отреагировали некоторые средства массовой информации, особенно в Польше и других государствах, на вчерашнюю мою просьбу о том, что католическая церковь должна более активно защищать интересы сотен тысяч католиков, которые здесь живут. Я думаю, это нормальное заявление. Но некоторые восприняли это как некоторый упрек президента в адрес Папы Римского. Поверьте, я никого не хотел упрекать. И даже не хотел ни требовать, ни просить. Я знаю, что Папа Римский, я знаю его политику, и так хорошо разбираясь в политике, знает, что происходит на территории Беларуси. И прекрасно понимает, что те тысячи католиков, которые живут, нуждаются в его ежедневной поддержке и защите.

Президент Беларуси и вся белорусская власть будет следовать тем же курсом, о котором мы с Вами договорились, и с Папой Римским, когда мы встречались. У нас дорога в храм любому человеку открыта. Мы сегодня предоставили возможность и православным, и католикам, и другим конфессиям строить столько храмов, сколько надо людям, которые живут в Беларуси. Мы в этом направлении будем решать все вопросы. Это суть нашей политики.

Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Я передам все Ваши слова, пожелания с теплотой и дружелюбием и Папе Римскому, и другим представителям католической церкви.

Александр Лукашенко:

Слов можете еще и добавить, но теплоту передайте.

Клаудио Гуджеротти:

Папа Римский с любовью относится к вашей стране и является глубоким Вашим приверженцем. Я очень рад, что Вы знаете о нашей ежедневной работе по продвижению мира, справедливости и взаимоотношений.