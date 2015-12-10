Новости Туркменистана. Беларусь и Туркменистан полны решимости нарастить объемы товарооборота. Это подтвердили президенты двух стран Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов на встрече в формате один на один.

За последнее время взаимный товарооборот несколько снизился. Это отметили оба лидера. Глава белорусского государства отметил, что Беларусь готова работать с Туркменистаном по широкому спектру направлений – от военно-промышленного комплекса до подготовки кадров.

Говоря об экономической составляющей, Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил развитие белорусской промышленности и отметил, что продукция наших предприятий востребована на туркменском рынке. Он также назвал визит своего коллеги знаковым и историческим.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы можете не сомневаться: мы продолжим такой курс, какой мы с вами наметили много лет назад. Мы с вами не первый год работаем в таком контексте. Что касается нынешнего визита, да, действительно, мне повезло, я единственный в мире президент, который официальный визит осуществляет именно в канун этого большого события, которое предопределило направление внешней политики вашей прекрасной страны. Вы заняли позицию нейтралитета, и я помню это очень хорошо. С первых своих дней вы очень активно эту позицию отстаивали, продвигали, вы действовали в этом направлении. Это принесло несомненный успех вашей стране.

Да, действительно, у нас есть определенные проблемы с падением товарооборота, но для этого мы и встречаемся. Мы здесь, как договорились с вами, строим мощный центр, машиностроительный центр, торговый огромный дом. И мы уже имеем договоренности и с вами, с членами вашего Правительства проработали, я с послами Афганистана, Ирана, других государств разговаривал. Мы отсюда с вами будем работать уже белорусско-туркменскими товарами на другие рынки.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Республика Беларусь славится в мире как, я бы сказал, самая производственная инфраструктура, где все-таки имеется высокотехнологичное производство. Поэтому, с этой точки зрения, производства в Республике Беларусь (как и автомобильный транспорт, тракторы, другое производство) всегда востребованы у нас, в Туркменистане.