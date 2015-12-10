Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Туркменистан

Новости Туркменистана. Начался визит президента Беларуси в Туркменистан. Борт № 1 приземлился в международном аэропорту Ашхабада накануне поздно вечером. Несмотря на позднее время, как и положено, по протоколу главу белорусского государства встречали с азиатским колоритом: дети в национальных костюмах предложили попробовать туркменские хлеб-соль.

Программа визита обещает быть насыщенной. Уже 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры пообщаются в формате один на один, а затем проведут переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Также сегодня глава белорусского государства возложит венок к монументу павшим в Великую Отечественную войну и совершит непродолжительную экскурсию в мемориальном комплексе «Народная память».

Александр Лукашенко пробудет в Туркменистане три дня. За это время президент планирует посетить совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку и Олимпийский городок, где в 2016 году состоятся Азиатские Олимпийские игры. Кроме того, белорусский лидер примет участие в государственном празднике Туркменистана – Дне Нейтралитета, частью которого станет международная конференция «Политика нейтралитета: сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.