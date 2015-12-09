Вьетнам и Беларусь подписали программу сотрудничества на три года

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам открывают новую страницу в истории двух государств. Сегодня, 9 декабря, страны приняли совместное заявление об укреплении и развитии отношений. Кроме того, подписана программа сотрудничества на три года. Все это – итоги переговоров, которые провел Александр Лукашенко во Вьетнаме.

Этот день для белорусского лидера выдался по истине насыщенным. Сразу несколько официальных встреч, которые, надо сказать, прошли в очень теплой атмосфере.

Все ключевые органы госуправления сосредоточены в районе площади Ба Динь, где еще в 1945 была провозглашена независимость Вьетнама. Здесь располагается мавзолей Хо Ши Мина. Личность в стране легендарная и почитаемая – революционер, вождь нации и первый президент независимого государства Вьетнам. В знак уважения к истории страны руководитель Беларуси возлагает венок к мавзолею.

Обязательная остановка делегации во главе с Александром Лукашенко возле монумента павшим героям. Он воздвигнут в честь тех, кто погиб в вооруженных конфликтах за родную страну. По сути, вьетнамская версия монумента Победы в центре Минска.

До сих пор важную роль в жизни страны играет Коммунистическая партия. Это заметно даже по символам на улице. Но политика партии не мешает развитию современного Вьетнама. Негласно именно генеральный секретарь компартии занимает важное место в государственной иерархии и играет ключевую роль в принятии решений для страны. Какие планы будет воплощать в жизнь Вьетнам – определятся в начале 2016.

Александр Лукашенко:

Мы с вами переживаем одинаковые периоды в развитии. У вас XII съезд Коммунистической партии Вьетнама. И в канун съезда, я знаю, предстоит очень много работы по выработке курса на предстоящий период. Мы также находимся в преддверии Всебелорусского народного собрания – съезда нашего народа. Мы также сегодня работаем над тем, чтобы в ближайшую пятилетку выработать ориентиры нашего развития.

И нам и вам нужны новые идеи. Идеи, которые выведут наши государства на более высокий уровень развития. Но самое главное, чтобы мы с вами не потеряли тот уровень нашего сотрудничества, который должен у нас быть.

Нгуен Фу Чонг бывал в нашей стране год назад. Тогда определились, что Беларуси и Вьетнаму нужны конкретные проекты.

Нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам:

Ваш визит проходит именно в то время, когда двусторонние отношения очень хорошо развиваются. У меня остались очень глубокие впечатления о вашей стране, после того как я посетил ее в прошлом году. Беларусь добрая и красивая страна. Еще раз выражаю благодарность вам и другим чиновникам из Беларуси, что вы приняли нашу делегацию очень тепло и дружественно.

Кстати, Нгуен – самая распространенная фамилия во Вьетнаме. Считай, знаешь половину жителей страны. Такую носит и премьер-министр. Именно Нгуен Танг Зунгу прочат кресло генсека партии в 2016 году.

Экономический блок вопросов был основным на встрече с премьер-министром. Реально увеличить белорусско-вьетнамский товарооборот раза в три.

Александр Лукашенко:

Позвольте выразить Вам свою благодарность за то, что Вы так тепло и радушно принимаете нашу делегацию. В январе месяце предстоящего года у Вас XII съезд Компартии, и знаю, сколько работы предстоит к этому съезду, и знаю, какую ношу и огромную работу должно выполнить правительство к этому съезду. Я информирован со многих источников о том, что в последнее время, и это видно: Вьетнам совершил сильный рывок в своем развитии. И это развитие, эти шаги связывают с вашим правительством, в том числе с Вами лично.

Нгуен Тан Зунг, премьер-министр Социалистической республики Вьетнам:

От имени правительства Вьетнама я хочу поприветствовать Вас и высокопоставленную делегацию. Мы особенно ценим Ваш визит, потому что сразу после избрания на пост президента Беларуси вы выбрали Вьетнам как первую иностранную страну для посещения. Мы этим очень дорожим. Я надеюсь, что результаты сегодняшних переговоров и встреч обязательно придадут импульс развитию наших двусторонних отношений.

Вьетнам может стать мостом для Беларуси в регион АСЕАН. Это объединение 10 государств Юго-Восточной Азии. С такой площадки можно работать на полумиллиардном рынке.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сотрудничество между Беларусью и Вьетнамом открывает для нас перспективы расширения сотрудничества с регионом АСЕАН в целом, потому что в рамках АСЕАН приняты определенные правила, связанные с наличием определенного уровня таможенных пошлин на импортированные товары и так далее. Но через создание совместных производств здесь, через реализацию совместных проектов здесь, через совместное производство техники с определенным уровнем локализации во Вьетнаме, мы выйдем и на то, чтобы работать и с третьими странами этого региона.

Вьетнам знает Беларусь как продвинутое технологичное государство. С доверием смотрят в мире на тех, кто смог свое сельское хозяйство обеспечить хорошей техникой и продает другим государствам. Поэтому неудивительно, что накануне по итогам встречи деловых кругов договорились о поставках грузовиков, тракторов. Начата программа возвращения БелАЗов на вьетнамские рудники. Александру Лукашенко провели и презентацию перспективного совместного проекта – сборку автобусов.

Это опытная модель. Собрано 2 таких автобуса. Но правительство страны наметило обновление автобусного парка и закупку таких машин для аэропортов Вьетнама. До 500 таких машин – ежегодная потребность. И в этом месяце до конца оснастят конвейер – и можно приступать.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Было подписано 20 контрактов и соглашений на общую сумму, сегодня, 9 декабря, можем подвести итоги, на 272 миллиона долларов. Плюс сегодня еще было подписано два соглашения: одно на 43 и плюс еще на 20 миллионов на 500 МАЗов. С одной стороны хорошо, что за два неполных месяца активной работы в канун визита президента мы подписали такие соглашения на 350 миллионов долларов. Если соотнести с теми 169, который мы имеем товарооборот по 2014 году, понятно, что эта цифра очень значимая. Но, с другой стороны, это плохо, это говорит о том, что у нас был неиспользованный потенциал.

Понятно, что экономика всегда лежит в основе двусторонних отношений. Договорились, что уровень межправительственной комиссии будет повышен. В следующий раз ее заседание пройдет в Минске. Эксперты определятся с планом дальнейших действий для государств, на этом настоял Александр Лукашенко. Как минимум два инвестпроекта уже намечены.

В президентском дворце главу белорусского государства приветствовали вьетнамские дети с мини-флажками стран в руках. Взаимодействие государств – с прицелом на рост.

В этой стране Юго-Восточной Азии Александр Лукашенко уже бывал дважды. Но этот визит открывает новую эпоху в отношениях Беларуси и Вьетнама.

Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство.

Александр Лукашенко:

Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества. Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным нашим другом в Юго-Восточной Азии и, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами.

Должен сказать, что нынешний визит способствовал тому, что мы уже в ходе его подписали ряд контрактов не на одну сотню миллионов долларов. И я согласен опять же с президентом Вьетнама, который предложил повысить уровень нашей межправительственной комиссии для того, чтобы достичь более высокого уровня товарооборота и превзойти уже полумиллиардный уровень товарооборота в ближайшие два года.

Мы предложили сотрудничество активизировать в сфере нефтехимии, автомобилестроения, совместных сборочных производств на территории Вьетнама. У нас для этого есть хорошая основа – это соглашение между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также межправительственные соглашения по организации здесь совместных предприятий во Вьетнаме белорусско-вьетнамские.

Чыонг Тан Шанг:

Мы высоко оцениваем хорошие и доверительные отношения наших стран. Мы договорились обмениваться визитами, чтобы усилить доверительные политические отношения, особенно в экономике, торговле и инвестициях. Мы договорились, что будем содействовать друг другу на международных форумах. Кроме того, обсудили меры увеличения товарооборота и инвестиций, а также согласились, что будем активно содействовать импорту, экспорту, расширять сотрудничество в области промышленности.

В совместном заявлении президенты Беларуси и Вьетнама подтвердили намерение укреплять и развивать отношения между государствами.

По результатам переговоров правительственной делегации подписан пакет документов. Завизирована совместная программа сотрудничества в экономике на ближайшие три года. Также согласовали план действий в сфере спорта и туризма. Есть договоренность об обучении вьетнамских граждан в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Сегодня подписали соглашения о подготовке специалистов в вузах, главным образом, по инженерно-техническим специальностям. И, что, наверное, немаловажно, это подготовка кадров по рабочим профессиям и мастерам. И еще мы договорились, что будем для Вьетнамской Республики, для страны готовить кадры преподавателей. Поколение, которое училось у нас: знания очень хорошие. Они хотели бы, чтобы новое поколение их молодых людей приезжало и обучалось в наших вузах. Так что мы сейчас активизируем в этом направлении работу.

Александр Лукашенко провел сегодня, 9 декабря, и встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Шинь Хунгом.

Нынешний визит главы белорусского государства во Вьетнам, результаты переговоров на высшем уровне дадут новый импульс развитию двусторонних отношений.

Наталья Бреус, СТВ:

Этот день во Вьетнаме для Александра Лукашенко и белорусской делегации был действительно очень насыщенным. Переговоры шли в режиме нон-стоп. Но на этом азиатское турне белорусского президента не заканчивается. Уже этим вечером 9 декабря белорусский борт номер один вылетает из Ханоя в Ашхабад. Планируется, что президент Беларуси проведет переговоры со своим туркменским коллегой.