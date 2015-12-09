Президент Беларуси посетит Туркменистан с официальным визитом

Новости Беларуси. Государственный визит президента Беларуси во Вьетнам уже завершен. В Туркменистане Александр Лукашенко будет находиться официальным визитом до этой субботы, 12 декабря . Уже сейчас в Ашхабаде работает наша съемочная группа.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Беларусь и Туркменистан создали новую модель двусторонних отношений. Так недавно охарактеризовал уровень контактов между странами Александр Лукашенко. Контроль за работой этой самой модели постоянный. Президенты встречаются каждый год, начиная с 2010.

Программа этого визита белорусского лидера очень насыщенная. Традиционно состоится встреча в формате один на один, а также в расширенном. Главы государств планируют посетить белорусско-туркменскую выставку-ярмарку и Олимпийский городок: скоро здесь состоятся Азиатские Олимпийские игры.

Александр Лукашенко примет участие и в государственном празднике Туркменистана – Дне нейтралитета. Эта страна официально носит статус нейтрального государства, это значит, что даже в мирное время страна отказывается от участия в любых военных блоках. В поддержку такой позиции Туркменистана была принята специальная резолюция ООН. Ожидается, что в этом празднике примут участие делегации более чем из 80 стран и 30 международных организаций.

Что же касается двустороннего сотрудничества, то президент Туркменистана недавно подписал очередное постановление о закупках белорусской техники. Новые контракты для МАЗа и МТЗ обеспечены.

Также огромное впечатление на клиентов произвели опытные образцы «Гомсельмаша». Акты испытаний белорусских хлопкоуборочных комбайнов Гурбангулы Бердымухамедов потребовал лично себе на стол. И теперь Туркменистан готов приобрести 500 единиц такой техники. Достижение, если учесть, что на этом рынке уже работает американский бренд «Джон Дир» и узбекские аналоги, к плюсам которых можно отнести выгодную логистику поставок.

Наши машины вновь оказались первыми в категории «цена-качество». В целом же товарооборот между Беларусью и Туркменистаном в 2014 году составил около 200 миллионов долларов. В этом упал почти в 2 раза. Ожидается, что отдельный разговор пойдет о совместных проектах. Разработка Гарлыкского месторождения – самая масштабная стройка за рубежом для наших специалистов. Огромный комбинат возводят «под ключ» в самой горячей точке Туркменистана – пустыне Каракумы. Первая партия руды уже получена, добыча в промышленных масштабах начнется через полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Одним словом, тем для разговора – огромное количество. Трехдневный визит вероятно даст новый импульс сотрудничеству и страны выйдут на новый уровень товарооборота, который, к слову, в 2013 году составлял рекордные 320 миллионов долларов.