Новости Беларуси. Беларусь и США совместно займутся разработкой лазерных технологий. Это станет логичным продолжением более чем двух десятков совместных проектов Национальной академии наук и американских разработчиков. Среди потенциально интересных направлений — лазерная медицина, фармацевтика и материаловедение. Нынешний визит — уже третий за последний год, что подчеркивает заинтересованность сторон в сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Республики Беларусь:

Мы налаживаем конструктивные отношения со многими академиями и научными центрами мира, выступаем только в роли партнеров — это совместные исследования и совместные разработки, обмен опытом, результатами, научными достижениями, но ни они не будут продавать наши разработки, ни мы их.

Мэтью Хэмилл, старший вице-президент Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов США:

Мы приехали не просто обсудить разработки и достижения ученых, так называемую фундаментальную науку, а пути и варианты реализации их на практике, по сути, коммерциализацию открытий. Конечно, это сложно, мы продолжаем изучать опыт многих стран, пытаемся понять, как можно максимально эффективно использовать инновации.