Беларусь впервые примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС как наблюдатель

Новости Беларуси. Беларусь впервые примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества как наблюдатель. Это позволит республике представить свои подходы по вопросам расширения торгово-экономического, культурного сотрудничества в единой дискуссии в формате «6+6».

В китайском городе Чжэнчжоу соберутся представители правительств государств членов Организации. Напомним, это Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Беларусь, Индия, Афганистан, Иран, Монголия, Пакистан. Ряд государств являются партнерами по диалогу.

Ожидается, что на заседании будет дана оценка сложившейся практике взаимодействия и будут предложены новые инициативы, которые позволят расширить экономическое сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.