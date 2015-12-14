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Беларусь впервые примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС как наблюдатель

14 декабря 2015 08:04
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Новости Беларуси. Беларусь впервые примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества как наблюдатель. Это позволит республике представить свои подходы по вопросам расширения торгово-экономического, культурного сотрудничества в единой дискуссии в формате «6+6».

В китайском городе Чжэнчжоу соберутся представители правительств государств членов Организации. Напомним, это Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Беларусь, Индия, Афганистан, Иран, Монголия, Пакистан. Ряд государств являются партнерами по диалогу.

Ожидается, что на заседании будет дана оценка сложившейся практике взаимодействия и будут предложены новые инициативы, которые позволят расширить экономическое сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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