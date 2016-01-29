Новости Беларуси. Восстановить товарооборот минимум в два миллиарда долларов. Беларусь и Санкт-Петербург утвердили перечень и объем поставок отечественного продовольствия на 2016 год. В северной российской столице завершилось заседание Совета делового сотрудничества. По итогам был подписан протокол заседания рабочей группы по вопросам развития промышленной кооперации и продвижения совместных инновационных проектов Беларуси и Санкт-Петербурга.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Установлена хорошая кооперация между заводами Санкт-Петербурга и БелАЗом, то есть карьерные самосвалы комплектуются силовой аппаратурой из Санкт-Петербурга. Сейчас объединение «Звезда» (Санкт-Петербург) начнет производство и поставку двигателей для карьерных самосвалов. В общем-то, эта кооперация расширяется, и мы убеждены, что в 2016 году объемы вырастут не менее чем в 1,5 раза.

Придать новый импульс сотрудничеству поможет совместное производство импортозамещающих продуктов. Идет проработка направлений, которые серьезно добавят в научном, технологическом и торгово-экономическом потенциалах двух стран. Перспективным проектом является совместное производство термопластавтоматов, которое создается Барановичским станкостроительным заводом и питерским предприятием по производству пластмасс. Российские специалисты отметили, что белорусская техника зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Петр Химич, главный инженер ОАО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»:

Данный автомат находится на площадке, скажем так, в учебном классе. То есть мы осуществляем и работу на данном термопласте, и одновременно обучение людей по созданному нами стандарту, по программе «Механик-наладчик по работе на термопластавтоматах». Автомат очень хороший, надежный и отрабатывает, скажем так, все свои денежки, вложенные в него. Ничуть не хуже, чем австрийская и немецкая техника.

График мероприятий белорусской делегации весьма насыщенный. 29 января утром состоялось торжественное возложение цветов в память о погибших во время блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

А главным пунктом сегодняшней программы станут переговоры белорусского и российского премьер-министров. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев встретятся один на один. Главы правительств обсудят совместные действия по преодолению негативных тенденций в экономиках двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.