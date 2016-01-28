Александр Лукашенко: самая мощная профилактика экономических преступлений - это неотвратимость наказания

Новости Беларуси. О безопасности белорусов говорили сегодня, 28 января, в Минске – на итоговой коллегии МВД. Участие во встрече принял и Президент. Александр Лукашенко покритиковал ведомство за некоторые новаторства, но в тоже время отметил: по итогам года во многих сферах достигнут положительный результат. Примечательно, с этим согласились и белорусы. Так, по результатам исследования Информационно-аналитического центра при Администрации Президента более 80% опрошенных ощущают себя в безопасности, когда находятся на улице или в общественных местах. Впрочем, прошедшая коллегия больше напоминала мужской разговор.

Вместо привычных рабочих мест — актовый зал. Вот только и сегодня все они на работе. Коллегия Министерства внутренних дел собрала полтысячи приглашенных. Высшие должностные лица и представители аппарата министерства. 2015-й уже позади. Сегодня время подвести итоги. Поработали на результат, — замечает министр. Об эффективности работы министерства говорят цифры. Это данные исследования, которое провел Информационно-аналитический центр при Администрации Президента. Так, большинство опрошенных считает, что ситуация с преступностью за последний год улучшилась. Особенно подмечают это жители Гродненщины.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Результатом мер, принятыми органами внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах, стало снижение уровня правонарушения в этой сфере. Сократилось количество убийств и умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Однако обратная тенденция наблюдается при регистрациях хулиганских проявлений. Здесь рост почти на 40%. Это обуславливает необходимость в совершенствовании мер реагирования.

Тяжкие и особо тяжкие, наркопреступления, кражи, хулиганство, семейно-бытовые и даже киберпреступления — все они на особом контроле. Вот и коллегия не просто годовой отчет, а еще анализ и поиск путей для повышения эффективности работы ведомства. Взять, к примеру, наркопреступность. Спайсы — одна из проблем последнего времени. В целом по направлению борьбы с наркотиками сделано немало. Выявили более 7 тысяч наркопреступлений, 39 каналов поставок наркотиков, поставлен и так называемый законодательный заслон.

Александр Лукашенко:

Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению наркотиков действительно позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления наркотиков. Также поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Вы получили возможность точнее наносить удары по сбытчикам зелья, эффективнее перекрывать каналы его поставок в страну. Внесенные изменения в условия отбывания наказания лицами, осужденными за наркопреступления, исключили расширение круга их потребителей. На законодательном уровне выстроена четкая система, определяющая не только головное ведомство, но и полномочия всех ответственных государственных органов и иных организаций на данном направлении.

Более того, подписывая даже декреты, я пригласил непосредственно исполнителей, которые работают в МВД, и спросил: что вам надо? Какие я должен принять исчерпывающие решения, чтобы вы жестко могли работать по этому наркотрафику? И ваши начальники, которые непосредственно занимаются, не только министр, сказали, что им надо это, это и это. Потом я задал вопрос: вас устраивает этот документ? Вам достаточно полномочий и функций? Устраивает. Что еще от меня надо?! Я принял все решения, которые требовали те, кто борется с этими наркоманами. Но настаиваю в очередной раз. Главное — это финиш. Вот мы его поймали, осудили, посадили, по народному говоря. И ему там надо создать такие условия, чтобы он двадцатому заказал. И только это заставит их минимум уйти далеко в подполье, где их никто не найдет.

Вот только гонки за показателями ни в одной из сфер быть не должно, — отмечает Президент. Взять, к примеру, борьбу с коррупцией. Только за прошлый год было выявлено более полутора тысяч таких фактов.

Александр Лукашенко:

В целом органы и подразделения МВД неплохо поработали по пресечению коррупционных преступлений. Антикоррупционными вопросами у меня занимаются и другие подразделения. Вот я часто вас сравниваю, прокуратура как-то в тени оказалась вообще, с Комитетом госбезопасности. Но одно раскрытое ими преступление затмевает все ваши деяния. За структурами Комитета госбезопасности я милицию не вижу. Почему? Потому что вы бьете по мелочевке. Наша милиция видит все и знает все, что происходит в обществе. Но некоторые молчат, некоторые сами прикрывают некоторых дельцов и, мало того, участвуют в этих схемах. Пусть это не процветает, коррупция и преступления в рядах МВД пышно, но тем не менее это есть. Вот это меня больше всего настораживает. Самая мощная профилактика – это, как у вас говорят, неотвратимость наказания, жесточайшее наказание тем, кто лезет в государственный карман, если говорят об экономике. Государственный контроль за экономическими процессами важен и объективно необходим. Однако эта работа должна в своей основе носить предупредительный характер. Я только что об этом сказал. Виноват – получай на полную катушку.

Одно из предложений нынешнего года — либерализация ответственности. Касается это незначительных нарушений. С такой инициативой выступил общественный совет при МВД. В первую очередь предложенные нововведения затрагивают Госавтоинспекцию. К примеру, забытое водительское удостоверение больше не должно быть причиной штрафа. Кстати, «улучшать закон» планируют вместе с обычными людьми. Такую инициативу поддерживает и Президент.

Александр Лукашенко:

Забыл дома удостоверение или еще что-то — мы начинаем привлекать ответственности. У вас же компьютер есть. Вы видите, водитель он или нет. За что же привлекать? Это один тип нарушений. Но есть и другие нарушения, которые якобы уже тоже надо чуть ли не отменить, перевести с одного уровня на другой. Будьте здесь очень аккуратными и осторожными. Госсекретарь после изучения в МВД этих всех нововведений меня проинформирует. Чтобы это в итоге не привело к росту преступлений.

Нельзя не остановиться на других значимых направлениях. Общественность явно негативно оценивает отдельные новаторства. В частности, беспричинное перегораживание автодорог знаками ремонта для проведения под этим видом каких-то проверок... Создали пробку, люди недовольны. Найдите другие методы. Нельзя же во всех видеть преступников. Не создавайте лишних проблем. Вроде хорошее дело делаете, с одной стороны. С другой стороны, пакостите неудобствами для людей. Не надо это делать. Думайте.

Вот только никоим образом нововведения не коснутся управления авто в нетрезвом виде. Ведь такой «эксперимент» или, скорее, проступок безответственного водителя стоить может чьей-то жизни. Неудивительно, что и обсуждение этого вопроса на коллегии получилось особенно насыщенным. К примеру, каков итог запрета алкоголя в ночное время?

Александр Лукашенко:

Те, кто приносит нам вот эти правонарушения, они же в основном ничего не планируют, а если и планируют, то забывают и начинают искать. Потом находят это на тех же заправочных станциях, которые якобы не должны ночью продавать, но продают с наценкой хорошей, они у таксистов покупают. Милиция информируют о том, что это ж целый бизнес. Конечно, хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Где запрещать? Как запрещать? В какое время запрещать? Запрещать ли вообще? Или какими-то другими методами действовать? Даст ли это эффект?

По итогам прошлого года семейно-бытовых преступлений тоже стало меньше. Во многом возможным это стало потому, что бороться с дебоширами научились. Взять, к примеру, Могилевский регион. Сегодня он в тройке лидеров среди областей по эффективности работы.

Александр Ковальчук, начальник УВД Могилевского областного исполнительного комитета:

В обязательном порядке в ходе административного процесса изолируем дебошира до отрезвления и в кротчайшие сроки доставляем в суд для рассмотрения. Это позволяет в 60% всех сообщений привлекать к ответственности виновных. Ставить их на профилактический учет.

А вот повышать эффективность работы столичных районов пока что нужно. Один из самых трудных — Фрунзенский. Как-никак проживает здесь около 450 тысяч человек. С другими столичными районами не сравнить. Густонаселенность выше в разы. Особое внимание в последние годы уделяется повышению уровня безопасности на улицах Минска.

Андрей Любимов, начальник УВД администрации Фрунзенского района Минска:

Приоритетная задача для нас будет оставаться работа с населением. Своевременное реагирование на поступающие сообщения и заявления с целью обеспечения законных прав и интересов граждан. Акцентируется работа по предупреждению и пресечению правонарушений в общественных местах. С этой целью нами уже предприняты меры по увеличению плотности нарядов с внедрением новых методов патрульно-постовой службы, в том числе в гражданской одежде.

В итоге работу силового ведомства белорусы оценили. Условия обслуживания устраивают более 70%, лишь 5 — недовольны. Внимание обратили и на качества работников — профессионализм, оперативность, ответственность, тактичность. Около 57% респондентов высказались «за». И ведь такие «патрули в гражданском» должны стать практикой. Каждый сотрудник милиционером остается не только на работе, — отмечает Президент.

Александр Лукашенко:

Надо, чтобы и в гражданском где-то милиционер подежурил. Более того, если даже во вне служебное время, он же не может не быть милиционером. Я знаю, парень один погиб несколько лет назад, пытался защитить кого-то, ножом ударили. Вы, кстати, и не нашли подонка этого. Но у меня до сих пор в голове это сидит: какой же парень молодец. Вот он понял, что он милиционер, должен защитить. Жаль, что погиб.

Милиционер, он всегда и везде милиционер, пока он не ушел в отставку. И даже в отставке он милиционер. Но нельзя ему запрещать носить оружие и применять его в этой ситуации. Нельзя.

Благодаря такой работе, более 80% белорусов ощущают себя в безопасности, находясь на улице или в общественных местах. Особенно касается это жителей Гродненской и Минской областей. Тем не менее больше внимания нужно уделить защите пожилых и одиноких. Особенно много таких жертв на селе. Более половины из зарегистрированных преступлений — кражи. А ведь во многом это из-за недостатка профилактической работы.

Александр Лукашенко:

У меня в этом плане не требование, естественно, а просьба к вам: в этом году на селе надо навести порядок. Всеми силами и средствами. Не бросайте сельских людей в одиночку с этими преступниками, ведь 90% сидящих в этом зале, уверен, корнями своими уходят в это село. Там жили ваши родители, у кого-то еще живут. И мы должны защитить сельчан от этих налетов и наскоков правонарушителей, которые, кстати, в подавляющем большинстве тоже оттуда и там живут. Но мы должны сделать все, чтобы сельчанин чувствовал себя в безопасности.

Положительные результаты работы простые белорусы отмечают во многих ведомствах. Комитет госконтроля, КГБ, органы внутренних дел, ГАИ, прокуратура, суд. Чаще всего за последний год обращались в органы внутренних дел. Более половины остались довольны решением своих вопросов. И работникам силовых ведомств доверяют 67% опрошенных. Представители силового ведомства уверены: такие результаты работы — подтверждение сплоченности всей команды. От руководства до простых инспекторов. Одним словом, обсуждение получилось действительно эффективным. Выработаны и основные направления на 2016-й год. Более продуктивная борьба с кражами, преломление ситуации с преступностью на селе и внимательный подход к подбору кадров, — лишь некоторые из них.

Александр Лукашенко:

Ситуация требует самого внимательного подхода к подбору и расстановке кадров. Вы на правильном пути, нельзя останавливаться. Тех, кто заслуживает, надо поддерживать, поощрять, награждать, присваивать звания, всячески придавать ему вес в нашем обществе. Предательство нетерпимо. Для меня самое страшное, когда я читаю какие-то доклады и вижу: сотрудник Комитета госбезопасности (правда, это почти исключение), милиции, прокуратуры, Следственного комитета, люди в погонах, где-то кого-то крышуя, еще и предают интересы службы, передавая информацию каким-то преступникам и так далее. Я людей таких не понимаю. Надо глубоко и всесторонне осуществить анализ криминогенной обстановки, позволяющий выделить главные причины и условия происходящих изменений. Нельзя вслепую действовать. У вас аналитика неплохая, у вас люди этим занимаются. Проанализировав, действуйте или вносите предложения. Должна быть в работе нашей милиции принципиальность к тем, кто нарушает закон. Жестокая принципиальность. Чистите сами себя и свои ряды. Вы должны быть неподкупными, вне всяких подозрений.

Но из года в год неизменным должно оставаться одно: в любой ситуации поступать нужно по-человечески и справедливо. От этого тоже во многом зависит результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.