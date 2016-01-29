Беларусь подтверждает заинтересованность в продолжении конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает заинтересованность в продолжении конструктивного диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня, 29 января, встретился с представителями этой организации, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Во время беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета европейской миссии по наблюдению за выборами Президента Беларуси, а также перспективы сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении конструктивного диалога и готовность к взаимодействию с институтами ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.