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Беларусь подтверждает заинтересованность в продолжении конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ

29 января 2016 13:46
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Новости Беларуси. Беларусь подтверждает заинтересованность в продолжении конструктивного диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня, 29 января, встретился с представителями этой организации, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Во время беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета европейской миссии по наблюдению за выборами Президента Беларуси, а также перспективы сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении конструктивного диалога и готовность к взаимодействию с институтами ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# МИД Беларуси

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