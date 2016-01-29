Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга пройдет 29 января

Новости Беларуси. Беларусь и Санкт-Петербург планируют создать совместное производство термопластавтоматов с углубленной локализацией. Перспективы проекта обсуждались сегодня, 29 января, во время посещения премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым завода по переработке пластмасс.

Белорусская делегация находится в эти дни в северной российской столице. График мероприятий весьма насыщенный. В эти минуты на Пискаревском мемориальном кладбище проходит торжественное возложение цветов в память о погибших во время блокады Ленинграда. Затем состоится Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия Андрей Кобяков встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Одна из главных тем — поставки продукции на 2016-й год.

Официальный визит белорусской делегации — это возможность оценить двусторонний потенциал и нарастить деловую активность в самых разных областях: в сельском хозяйстве, научных разработках, промышленности, в частности, речь пойдет о совместных инновационных проектах.

Накануне в городе на Неве состоялось заседание рабочей группы по вопросам промышленности. Сотрудничество нашей страны и Санкт-Петербурга это множество уже реализованных проектов, но кроме того, еще и огромный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Теленков, генеральный директор компании по производству металлооборудования (Россия):

Это развитие искусственного интеллекта, это программисты, это элементная база «Интеграла». И мы очень благодарны руководству Беларуси, что они сохранили потенциал, то есть нам не нужно там выдумывать, а нужно просто проводить вот такие круглые столы, встречи, для того чтобы объединить усилия.

Для обеих стран актуальны и вопросы импортозамещения. Совместные проекты помогут решить эту задачу, а, кроме того, повысить конкурентоспособность на внешних рынках.