Беларусь и Монголия собираются отменить визы. Соглашение об этом уже подписано

Новости Беларуси. Государственный дворец расположился на площади Сухэ-Батора, названа она в честь великого монгольского революционера. И именно здесь, в этом символичном месте, сегодня, как и отметили обе правительственные делегации, совершен прорыв в белорусско-монгольских отношениях. Которые, к слову, последнее время развиваются активно. Стоит упомянуть только что, за последних 5 лет товарооборот стран увеличился в 15 раз.

Самая холодная столица мира белорусской делегации устроила теплый прием. Это первый визит на высоком уровне с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча действительно многообещающая – едва присев за стол переговоров заявил премьер-министр Монголии Норовын Алтанхуяг. И вот первые результаты – сегодня подписаны 5 межправительственных соглашений. В сфере образования: уже в этом году стартует программа подготовки кадров для Монголии в белорусских вузах. Так же закрепили на бумаге договоренности о военно-техническом сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Норовын Алтанхуяг, премьер-министр Монголии:

Мы пришли к обоюдному решению поддерживать инициативы наших частных бизнесов, которые собираются создавать предприятия по производству и сборке горнорудной техники и технологии. Так же Беларусь предложила Монголии помощь в импортировании кашемировой продукции и продукции шерстяной промышленности.

Также сегодня достигнута договоренность о создании двух совместных предприятий. В скором времени здесь начнут собирать тракторы «Беларус», а троллейбусы и автобусы Мade in Беларусь начнут курсировать в густонаселенном Улан-Баторе. Как отметили монгольские специалисты, вместительные и приспособленные к зиме, а холодный сезон здесь обычно 7 месяцев, городские МАЗы гораздо выгодней китайских автобусов.

Сергей Огородников, заместитель министра промышленности РБ:

На сегодняшний день четко видно несколько проектов. Первый проект - это создание комплексного сервисного центра по компании Белаз совместно с центральным складом автозапчастей.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я хотел бы отметить, что, благодаря усилиям правительств и наших коммерческих организаций, наши экономические контакты, экономические проекты развиваются достаточно успешно. Но вместе с тем потенциал наших стран значительно выше того уровня товарооборота, который мы сегодня имеем.

Михаил Мясникович пригласил коллегу посетить с официальным визитом Беларусь.

Завершился первый официальный день встречей правительственной делегации с президентом Монголии. Цахиагийном Элбэгдоржем провел переговоры с белорусской стороной в национальной юрте. Президент поддержал все правительственные инициативы, в частности по созданию совместных производств.