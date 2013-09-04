США решились на 60-дневную военную кампанию. Одобрит ли резолюцию Конгресс?

Новости США. Известны итоги долгожданного слушания. Комитет по иностранным делам сената США согласовал текст резолюции по Сирии.

В документе говорится, что военная кампания продлится 60 дней. В ней не будут участвовать сухопутные войска. Значит ли это, что интервенция в Сирию все-таки состоится?

4 сентября резолюция еще будет вынесена на голосование. А после ее должен одобрить Конгресс. Вот здесь и скрывается главная интрига. Ведь вместе с демократами — сторонниками Барака Обамы — там заседают и республиканцы. Среди них пока мало кто согласен подписаться под военными планами американского президента. А те немногие, кто решился поддержать захват суверенного государства, воспринимают это скорее, как игру.

К примеру, известный сенатор-республиканец Джон Маккейн на недавнем заседании по Сирии вместо глубоких раздумий впал в игру в покер на своем планшете. Больше всего политика расстроило то, что он не победил. Видимо, с этим поражением уже ничего не сравнится.

Демократы спешат заверить, что войну начинать никто не берется. Как подчеркнул госсекретарь США Джон Керри, цитата: «Обама просит одобрения лишь на то, чтобы сократить возможности Асада использовать химическое оружие».

Риторика может быть разной, однако смысл от этого не меняется. По Сирии планируют нанести от 300 до 500 точечных ударов. Последствия такой атаки предсказать сложно. Очевидно одно: для Сирии они будут трагическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.