США решились на 60-дневную военную кампанию. Одобрит ли резолюцию Конгресс?

Новости США. Известны итоги долгожданного слушания. Комитет по иностранным делам сената США согласовал текст резолюции по Сирии.
В документе говорится, что военная кампания продлится 60 дней. В ней не будут участвовать сухопутные войска. Значит ли это, что интервенция в Сирию все-таки состоится?
4 сентября резолюция еще будет вынесена на голосование. А после ее должен одобрить Конгресс. Вот здесь и скрывается главная интрига. Ведь вместе с демократами — сторонниками Барака Обамы — там заседают и республиканцы. Среди них пока мало кто согласен подписаться под военными планами американского президента. А те немногие, кто решился поддержать захват суверенного государства, воспринимают это скорее, как игру.
К примеру, известный сенатор-республиканец Джон Маккейн на недавнем заседании по Сирии вместо глубоких раздумий впал в игру в покер на своем планшете. Больше всего политика расстроило то, что он не победил. Видимо, с этим поражением уже ничего не сравнится.