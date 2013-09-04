Михаил Мясникович прибыл в Монголию с официальным визитом

Новости Беларуси. Правительственная делегация Беларуси находится с визитом в Монголии. Прошли переговоры. В частности, премьер-министр нашей страны обсудил ряд вопросов со своим коллегой.

Кроме того, состоялась встреча Михаила Мясниковича с председателем Великого государственного хурала. А также главу правительства Беларуси принял президент страны Цахиагийн Элбэгдорж. Подписаны международные документы.

Соном Цогоо, консул консульского агентства Монголии в Минске:

Во время визита господина Мясниковича должны подписать несколько соглашений в правовом поле. С 1992 года не было визитов такого ранга. У нас всегда были дружественные отношения. В Монголии всегда хорошо знали белорусскую продукцию - трактора «Беларусь» и так далее.

А 5 сентября наша делегация примет участие в церемонии открытия Национальной выставки Республики Беларусь. Она пройдёт с 5 по 8 сентября в Улан-Баторе. Нашу страну на выставке будут представлять крупнейшие промышленные предприятия.

К примеру, Белорусский автомобильный завод представит карьерный самосвал грузоподъемностью 55 тонн. Интерес к такой технике уже проявляет монгольская сторона. Запланирован и совместный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.