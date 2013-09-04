Президент Боливии во время визита в Минск: Я восхищен социальным преобразованием и политикой, проводимой в Беларуси на благо народа

Новости Беларуси. Президент Боливии Эво Моралес прибыл с официальным визитом в Минск. Это его первое посещение нашей страны в качестве главы государства. Самолет боливийского лидера приземлился этим утром в Национальном аэропорту «Минск».

У трапа высокого гостя встречал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Главу латиноамериканского государства приветствовали по всем традициям белорусского гостеприимства – с хлебом и солью.

Из аэропорта Эво Моралес направился на встречу с главой белорусского государства. Президент Беларуси лично встречал лидера Боливии. Обязательная часть торжественного церемониала – исполнение гимнов двух стран.

В эти минуты проходит встреча президентов. Александр Лукашенко предлагает в сотрудничестве с Боливией использовать опыт взаимодействия с Венесуэлой. Глава белорусского государства считает, что сегодня в истории двух стран начинается новый этап сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня начало нового нашего этапа сотрудничества, но оно еще далеко не на том уровне, на котором должно находиться и чему соответствует потенциал наших двух государств. В ближайшее время мы определимся по трем-четырем проектам, фундаментальным проектам, вокруг которых будет складываться в перспективе наше сотрудничество. Нам в прямом смысле надо определиться по той дороге, по которой мы должны прийти в вашу прекрасную страну. К сожалению, она, как и мы, не граничит с морями, поэтому своего порта нет, а это очень важно для нас. Поэтому нам надо определить ту дорогу, по которой мы будем пробивать с Европы это сотрудничество на Боливию. Но я хочу, что бы ты, Эво, знал, что у нас закрытых тем нет для сотрудничества с Боливией. У нас есть определенный опыт – я уже тебе об этом говорил, когда мы встречались в Венесуэле, – опыт сотрудничества на примере Венесуэлы. Ничего изобретать не надо. Мы можем повторить этот опыт, мы можем сделать тоже самое, что мы делаем сегодня в Венесуэле.

Хуан Эво Моралес Айма, Президент Многонационального Государства Боливия:

Беларусь и Боливия только начинают развитие двусторонних отношений. Я хотел бы вспомнить при этом и Кубу, и Венесуэлу, и нашего друга Уго Чавеса, который помог нам начать эти отношения. Мы почтим его память тем, что продолжим их развивать. Уго Чавес был не просто проводником сотрудничества. Он являлся протокольным представителем вашей страны перед всеми народами Латинской Америки. Мы хотели бы продолжать то, что он начал. Тем более, что лично я восхищен социальным преобразованием и политикой, проводимой в Беларуси на благо народа. Та модель, которая была построена в отношениях с Венесуэлой, будет служить примером для развития отношений не только с Боливией, но и со всей Латинской Америкой.

Ожидается, что в ходе визита глава латиноамериканского государства посетит ряд предприятий.

Дипломатические отношения между Беларусью и Боливией установлены в 1994 году. Страны конструктивно сотрудничают в рамках международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча продолжилась в расширенном составе. Главы государств намерены создать совместную комиссию по сотрудничеству. В ближайшее время ее члены посетят Минск и Ла-Пас, чтобы ближе познакомиться с возможностями сторон, а затем представят конкретные предложения.

Также достигнуты договоренности о том, что Беларусь будет заниматься геологоразведкой и добычей полезных ископаемых в Боливии. Стороны будут развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, в военно-технической сфере, культурной.

Решено также, что посол Боливии в России будет аккредитован в Беларуси по совместительству. Кроме того, наша страна готова обучать боливийцев, в том числе по специальностям сельскохозяйственного профиля.

Александр Лукашенко:

Мы будем сотрудничать в области производства сельскохозяйственной продукции, поставок сельскохозяйственной техники в вашу страну. Мы будем заниматься разработкой, геологоразведкой полезных ископаемых на территории Боливии. Мы особое придаем значение образовательному уровню, образовательному сектору сотрудничества, культурному, а также военно-техническому сотрудничеству. В этом сложном неспокойном мире, подверженном финансово-экономическим кризисам, с отрицаемыми внешними угрозами и политическими интригами, как никогда важно, чтобы рядом были дружественные страны, заинтересованные в конструктивном сотрудничестве.

Хуан Эво Моралес Айма:

Мы имеем очень доверительные отношения с вашей страной. От имени боливийского народа хотел бы поблагодарить Вас за возможность сотрудничества не только в торгово-экономической сфере, передаче новейших технологий, но и во всех других сферах, которые предлагает к сотрудничеству Беларусь. Особенно я благодарен Вам за то предложение, которым Вы даете возможность наших студентам получать хорошее образование в Беларуси по сельскохозяйственным специальностям. Я был очень удивлен настолько теплому и дружескому приему, оказанному на белорусской земле. Мы будем также тепло встречать белорусскую делегацию в Боливии.

Эво Моралес возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула по традиции прошла торжественным маршем.