Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К прессе лидеры вышли явно удовлетворенные результатом переговоров. Договоренности предстояло скрепить подписями министров на бумаге, но Александр Лукашенко поспешил ими поделиться.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации, сегодня мы принимаем на белорусской земле с официальным визитом нашего друга – президента Экваториальной Гвинеи. Первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества между двумя странами. Открытый, дружественный, конструктивный разговор показал, что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают. Вы хотите сказать, что надо было подписывать, а потом говорить? Ничего страшного. Для Беларуси и Экваториальной Гвинеи многополярный справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом переговоров в честном, уважительном и равноправном диалоге, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее.
Мы видим, что государства Африканского континента все решительней проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда. Минск последовательно на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств – тому подтверждение. Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента. Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарны с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибель и страдания людей.
Ситуация в мире подталкивает активнее сотрудничать, объединяться, если, конечно, конечная цель – сохранить свое государство и его суверенность. У нас именно такая.
Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента». Подробности.
Александр Лукашенко:
Мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее.
Нынешний визит – это только начало сотрудничества. Свидетельство тому – документы, которые сегодня стороны подписали. И, к слову, принято решение обменяться послами, чтобы проще было реализовывать договоренности. Закреплено желание сотрудничать и в сфере экономики, и здравоохранения, и образования.
Александр Лукашенко:
Спасибо, уважаемые друзья. Я думаю, выражу общее мнение с моим коллегой и другом, если посоветую министрам не затягивать с реализацией только что подписанных документов.
Настоятельной просьбе Александра Лукашенко присутствующие поспешили последовать, за трехдневный визит делегации из Экваториальной Гвинеи предстоит посетить ряд крупных предприятий нашей страны и на месте заложить основу суверенному сотрудничеству двух континентов.
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