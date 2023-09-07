Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К прессе лидеры вышли явно удовлетворенные результатом переговоров. Договоренности предстояло скрепить подписями министров на бумаге, но Александр Лукашенко поспешил ими поделиться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации, сегодня мы принимаем на белорусской земле с официальным визитом нашего друга – президента Экваториальной Гвинеи. Первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества между двумя странами. Открытый, дружественный, конструктивный разговор показал, что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают. Вы хотите сказать, что надо было подписывать, а потом говорить? Ничего страшного. Для Беларуси и Экваториальной Гвинеи многополярный справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом переговоров в честном, уважительном и равноправном диалоге, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее. Мы видим, что государства Африканского континента все решительней проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда. Минск последовательно на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств – тому подтверждение. Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента. Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарны с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибель и страдания людей. Ситуация в мире подталкивает активнее сотрудничать, объединяться, если, конечно, конечная цель – сохранить свое государство и его суверенность. У нас именно такая. Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента». Подробности.

Александр Лукашенко:

Мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее.