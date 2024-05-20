Беларусь и Азербайджан: что объединяет дружественные страны? Разбирались эксперты

Беларусь – Азербайджан. Какие политические сигналы миру были поданы с берегов Апшеронского полуострова на минувшей неделе? Почему наши страны объединяет не только экономическая выгода? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернулась общественно-политическая дискуссия. «Освобожденные территории Карабаха» – верна ли формулировка? Мнение эксперта

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Если мы вернемся к истории вопроса, то после того, как Азербайджан потерпел поражение в войне за Нагорный Карабах, Армения создала вокруг Нагорного Карабаха пояс безопасности из чисто азербайджанских регионов. Это было семь районов, которые или полностью, или частично были заселены азербайджанцами, которые бежали после этой войны. Порядка миллиона человек беженцев было из этих регионов. В течение этих 30 лет эти территории пустовали, потому что армяне их тоже не заселяли, поэтому когда Президент приехал в Шуша, а Шуша был чисто азербайджанским городом, он имел полное право сказать, что эти территории были освобождены. Но за эти долгие годы не удалось достигнуть соглашений. Этот конфликт тлел долго. Как Беларусь и Азербайджан развивают двусторонние отношения? Ответил Сергей Рачков. Почему визит Лукашенко состоялся именно сейчас? Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему была проиграна Карабахская война? Потому что Пашинян, который пришел к власти, опирался на западную диаспору и на либеральную часть общества, а ему противостояли карабахские армяне, которые первую войну выиграли в свое время, они контролировали правящую группу. Конечно, Пашиняну было не очень выгодно оборонять Карабах во время второй войны, поэтому она шла неудачно. Потому что это горная местность, оборонять ее можно бесконечно, но не получилось. Президент Беларуси проводил переговоры как посредник между Алиевым и Саргсяном, который тогда еще был Президентом. В интернете есть аудиозапись слитая, где предлагалось те семь буферных районов передать Азербайджану обратно за деньги. Это был некий хороший вариант, от которого Армения отказалась еще до Пашиняна. В итоге получили и войну, и военное поражение, и проблемы в ОДКБ. Это ошибки армянской политики. Президент Беларуси грамотно поступает. Он едет в Агдамский район, где планируется построить агрогородок белорусский. Это те самые спорные районы, которые входили в «Пояс безопасности», это территория Азербайджана. Там стояли минные поля. Это все надо отстраивать. Боровик: мы против кого-то никогда не дружили!

Вадим Боровик, политолог:

Нам важно помнить то, о чем говорит всегда белорусский Президент, что мы против кого-то никогда не дружили. У нас здравая, взвешенная позиция. Глава государства по щелчку не ездит. Это подготовленный визит, очень высокого уровня делегация. У нас конкретная программа развития торгово-экономических отношений. И мы никогда в какие-то конъюнктурные вопросы старались не лезть, чтобы не подставлять страну. У нас среднеевропейское государство с компактной открытой экономикой, и нам нельзя очень резко вести себя на международной арене. К нам неправомерно применены санкции. Мы страна, не имеющая выхода к морю. Есть международное право. Нам нельзя ограничивать движение грузов. Ограничивают наши соседи. В ущерб собственным торгово-экономическим отношениям. Мы до недавнего времени на своей территории даже тактического ядерного оружия не имели. А вывели со своей территории стратегическое. Будапештский меморандум. Никто не имел права нас экономически принуждать, вмешиваться в наши выборы, угрожать нашей безопасности. К сожалению, мир выстраивается сегодня по другим алгоритмам.

Наша с вами задача – вести себя очень сдержанно, очень взвешенно, опираться на те стратегические союзнические отношения и обязательства, но при этом нам не нужно… Есть такая самая мудрая пословица: когда вы становитесь судьей в споре между двумя друзьями, вы наживаете врага. Понимаете? То есть не нужно. Это наши партнеры торгово-экономические. И посмотрите, Александр Григорьевич неоднократно предпринимал шаги для того, чтобы и Азербайджан, и Армения договорились и мирно урегулировали. Читайте также: Политолог: Беларусь и Азербайджан не конкурируют, а дополняют друг друга Выйдут ли Беларусь и Азербайджан на 1 млрд долларов товарооборота? Оценила эксперт «Беспрецедентная степень доверия». Алесин рассказал, как Азербайджан поддержал Беларусь Эксперт из Азербайджана о визите Лукашенко и перспективах взаимодействия

Анастасия Лаврина, политолог, научный сотрудник Института развития и дипломатии Университета ADA (Азербайджан):

Это не первый визит такого уровня на освобожденные азербайджанские земли, но в любом случае это еще, на мой взгляд, дополнительный стимул для развития двусторонней повестки между Беларусью и Азербайджаном, конечно же. Потому что в рамках этого визита было подписано очень много двусторонних соглашений о сотрудничестве, там и экономика, разумеется, затрагивается, и туристический потенциал. И для Александра Григорьевича было самому довольно интересно, о чем свидетельствуют и многочисленные видеоматериалы, представленные для широкой общественности, побывать на этих территориях и ознакомиться с тем, как идет процесс восстановления, как именно азербайджанская сторона инвестирует, по каким направлениям ведет развитие. И, конечно же, было предложено и со стороны дружественного нам белорусского государства оказать поддержку в процессе восстановления этих земель. Если помните, даже было видео, где глава белорусского государства ознакомился и с разрушениями, которые на сегодняшний день представлены в фотоотчетах. И он сам был немножко, на мой взгляд, шокирован увиденным, сравнивая с тем, чего добилась азербайджанская сторона всего лишь за три с половиной года после окончания 44-дневной второй карабахской войны. И мне кажется, что вот этот визит еще раз подчеркивает намерение Беларуси поддерживать Азербайджан и двусторонними усилиями работать над развитием именно стабильной ситуации в регионе Южного Кавказа. Александр Григорьевич отметил высокую роль Азербайджана в обеспечении стабильности всего Южного Кавказа. И в этих аспектах два лидера, главы государств могут более тесно сотрудничать в ближайшем будущем. Как достичь равновесия в странах Закавказья?