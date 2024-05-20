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«У Ирана остался один сухопутный коридор». Кто может спровоцировать войну на Ближнем Востоке?

20 мая 2024 17:08
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Беларусь-Азербайджан. Какие политические сигналы миру были поданы с берегов Апшеронского полуострова на минувшей неделе? Почему наши страны объединяет не только экономическая выгода? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернется общественно-политическая дискуссия.

«У Ирана остался один сухопутный коридор». Кто может спровоцировать войну на Ближнем Востоке?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Сегодня у Ирана остался один сухопутный коридор из России – туда, который контролируют его враги, это коридор через Армению. Уже ликвидирована НКР, конфликтная зона может переместиться на Зангезурский коридор, сегодня это то, о чем говорят в Армении уже прямо. Если там что-то произойдет нехорошее, тогда Иран окажется отрезан от всех союзников по суше. Дальше это предпосылка для какой-то войны на территории Ближнего Востока. Вопрос ядерного оружия в Иране будет зависеть в том числе от того, как поведет себя Россия, контролируя Зангезурский коридор. Да, проблема есть. Более того, Турция – это союзник Азербайджана, это страна НАТО. Если Турция попадает в Карабах, то Иран получает у себя под боком большое натовское присутствие. Мягко говоря, они этому всему не рады. Пашиняну предлагались разные варианты, допустим, проведите с Ираном совместные учения, если не хотите с русскими. Но он этого ничего не сделал, потому что больше опирается на Францию, США.

Сегодня, когда упал вертолет, как поменяется конфигурация власти в Иране? Западники рассказывают, что никак не поменяется. Никто не говорит о том, что, возможно, поменяется иранская внешняя политика. А они впервые более-менее помирились с Саудовской Аравией, Турцией, хорошие отношения с Россией и Китаем. Такого не было никогда. Американцам надо все это разрушить.

Как Беларусь и Азербайджан развивают двусторонние отношения? Ответил Сергей Рачков – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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