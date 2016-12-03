Беларусь – Азербайджан: что кроме нефти может укрепить торговый и дружеский фундамент двух стран

И все-таки основа отношений с Евросоюзом – экономическая. Товарооборот Беларуси с ЕС в нынешнем году слегка снизился, впрочем, как и с Россией. Это объективная реальность. И на этом фоне амбициозно прозвучало намерение вдвое увеличить торговлю между Беларусью и Азербайджаном в следующем году. Такое заявление сделано во время визита Александра Лукашенко в Баку.

Беларусь могла бы в серьезных объемах перерабатывать нефть (не российскую, так азербайджанскую). И танкер «черного золота» из Баку стал уже достоянием белорусских заводов. Надо заметить, что азербайджанская нефть более легкая, чем российская, поэтому требуется некая перенастройка производства. И, конечно, было бы разумно сделать перенастройку для больших объемов. Что кроме нефти может укрепить торговый и дружеский фундамент двух стран, знает Юлия Бешанова.

Белорусскую делегацию Азербайджан встречал не по-зимнему ярким солнцем. Вот и отношения двух стран под стать погоде – теплые и безветренные. Многолетняя белорусско-азербайджанская дружба «замешана» не только на связях экономических. Два президента называют себя скорее друзьями, чем коллегами. Редкий случай для большой политики. В подтверждение – регулярные встречи. Лидеры раз в три года обмениваются визитами.

Безусловно, самая обсуждаемая тема встречи – нефтепереработка. Слухов и разговоров об этом хватало еще до начала визита. Александр Лукашенко взялся развеять их лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас есть интерес на рынке в Европе, это премиальный рынок, да и не только в Европе, Украина сегодня нуждается, Беларусь сегодня нуждается в нефтепродуктах. Притом, я еще рас подчеркиваю – у вас хорошая нефть. Давайте сядем, договоримся и мы готовы в длинную, в долгую в случае договоренности работать с Азербайджаном.

Энергетический альянс Минска и Баку уже сложился. Магистральная доставка каспийской нефти на белорусские НПЗ «обкатана» реальными поставкам.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Экономическое окно. В рамках этого окна мы приобрели танкер, 85 тысяч азербайджанской нефти.

Президенты подчеркнут: отношения двух стран носят фундаментальный характер. Белорусский экспорт в Азербайджане представлен пятью компаниями и несколькими десятками дилеров. Годовая торговля – до 300 миллионов долларов. Правда, в этом году, сетуют президенты, заметно «просели»». Задача – наверстать упущенное и как минимум удвоить оборот.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Сегодня принято решение о создании торговых домов Азербайджана в Беларуси, Беларуси в Азербайджане. Мы от белорусов в данном вопросе отстаем, они уже имеют свои торговые точки, объекты в Азербайджане. Мы только собираемся. И думаю, что в скором времени выровняем позиции в этом направлении.

Александр Лукашенко:

Мы сегодня договорились о том, даже цифра называлась, я повторю ее, примерно в 700 млн долларов мы можем в будущем году достичь товарооборота. Это почти в два раза больше, чем в самом благоприятном году. Оказалось, что у нас еще много незадействованных резервов. В сельском хозяйстве мы готовы работать.

Впрочем, высокие рубежи уже покорялись. В 2011 году взаимный товарооборот «взлетел» до рекордного миллиарда. В сложный энергетический период именно Азербайджан поставлял нефть для загрузки наших НПЗ. В Минске это ценят и помнят.

Кстати, о перспективах сотрудничества и реальных проектах «в цифрах»: от космических технологий до земного сельского хозяйства в конце неделе говорили уже в Минске. Александр Лукашенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана, который завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране. Случай исключительный – знак особого уважения к Послу и стране, которую он представляет.

Александр Лукашенко:

Это наиболее бурные годы в отношениях между нашими государствами. Это время закладывало основу таких крепких фундаментальных отношений Беларуси и Азербайджана, за что я вас благодарю.

О большой политике на этой неделе в Баку говорили все без исключения. Даже «старый город» шумел как пчелиный улей.

Ковры в Азербайджане – вещь статусная. Они здесь буквально на каждом углу. Например, вот этот шелковый ковер вручную изготавливали больше года. Его стоимость может доходить до пяти тысяч долларов. Именно азербайджанские ковры висят в Кремле, Белом доме. А совсем скоро азербайджанские ковры, но с белорусским колоритом появятся в магазинах двух стран.

О новых перспективах для старинного производства заговорил Александр Лукашенко. Предложил производить азербайджанские ковры на белорусских предприятиях. Эльхан Джабраилов заметно оживлен. В его семье традиционным ремеслом заняты вот уже несколько веков. Про ковры горец знает все и готов поделиться секретом. Главное, говорит, чтобы качество оценили в других странах.

Эльхан Джабраилов:

Эти ковры хорошие. Краски все натуральные. Это гранат, лук.

Эксперты прогнозируют: намеченный рубеж – вовсе не предел. Дело в том, что условия для торговли двух стран уникальные. Мы не конкуренты. Прикаспийское государство выращивает, например, фрукты, которые не растут в Беларуси. Мы же производим то, что импортируют партнеры.

Фикрет Садыхов, политолог, профессор Западного университета (Баку):

Беларусь богата сельхозпродукцией. И нам нужны такие товары. Мы, в свою очередь, отравляем в Беларусь товары энергетического характера.

Но не торговлей единой. Азербайджан готов импортировать наши технологии. «Первая ласточка» – строительство под ключ сельхоздуэта – агрогородок плюс производство. В состав комплекса войдет и перерабатывающий завод. Работать будет как на местном сырье, так и с привезенным сухим молоком из Беларуси

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Строим молочный комплекс на 1200 голов с дальнейшей переработкой молока. С той целью, чтобы это молоко, и то, которое будет поставляться из Республики Беларусь сухое цельное молоко, будет перерабатываться в готовые продукты.

Основа сотрудничества – кооперация. Размахнуться здесь действительно есть где. Новое направление – совместное производство хлопка. В перспективе – винодельческое производство. То же машиностроение – удачный опыт уже имеется. IT-технологии, транзитные потоки – об этом президенты говорили подробно и обстоятельно.

К тому же договорились сотрудничать в сфере образования. Беларусь сохранила школу профессионального обучения и готова экспортировать знания. В перспективе – социальная сфера, научные разработки. Итог диалога на высшем уровне – более десятка новых векторов сотрудничества и заверения: мы не просто торговые партнеры.

Ильхам Алиев:

Мы очень благодарны белоруской стороне за позицию в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Беларусь всегда выступает за верховенство закона, международного права и выполнение решений и резолюций международных организаций.

Фундамент сегодняшних отношений закладывался почти два десятка лет назад. Тогда у руля Азербайджана стоял Алиев-старший. Александр Лукашенко с политиком был знаком лично.

В знак особой дружбы Александру Лукашенко вручили особую награду – орден Гейдара Алиева.

Время показало: дружба Беларуси и Азербайджана – это всерьез и надолго. Полностью оценить результаты нынешней встречи пока просто невозможно. Чтобы договоренности начали приносить ощутимые результаты, потребуется время. Но уже очевидно: намеченный 700-миллионный рубеж – лишь нижний порог, за которым безбрежные, как Каспийское море, перспективы. Дни Азербайджана в белорусской политике экономики выдались на редкость плодотворными и насыщенными.