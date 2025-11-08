Азарёнок: единственная глобальная жертва СВО – это Европа

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть старая капиталистическая страна – США. Она захватила все рынки, всех посадила на доллар, все платят ей дань. И она уже не может дальше развиваться без новых ресурсов, рынков сбыта, дешевых рабочих. Ну все, потолок. Еще продлили себе жизнь ограблением постсоветского пространства, но в 2008 году все это навернулось. И есть молодая капиталистическая страна – Китай. А во внешнем мире они действуют именно капиталистическими методами. Она стремительно захватывает рынки – в Азии, Африке, Европе. Она совершает неимоверно быстрый рост промышленного производства, сборочный цех планеты. Согласно марксистской теории их столкновение неизбежно. В мировом масштабе.

А теперь цифры. С 2000 года НАТО потратил на вооружение, на снаряды, бомбы, боеприпасы – 27 триллионов долларов. Вы можете себе хотя бы представить эту цифру? Она неимоверна. ВВП Беларуси – 75 миллиардов. Это 360 ВВП Беларуси. Представляете – все, что мы делаем, что производим и тратим, все до копейки умножить на 360 – только на смертоубийство. И эти триллионы должны быть пущены в ход. Тут по Чехову – ружье на стене, и оно обязано выстрелит. Война просто неизбежна.