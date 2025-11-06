МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой

Минск не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой – об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя возникшую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Вильнюса по поводу открытия одного пункта пропуска на белорусско-литовской границе поступило в адрес руководства Лидского погранотряда. Однако это произошло напрямую, а не по дипломатическим каналам.

Напомним, информация о том, что Вильнюс планирует связаться с Минском, поступила 5 ноября от премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Это подтвердили и в МВД республики. Но даже эти точечные шаги выглядят, скорее, как попытка сгладить последствия политического решения, чем решить проблему по существу.

В Минске подчеркивают, что именно Литва в одностороннем порядке закрыла пограничные переходы и именно это решение привело к транспортному коллапсу и экономическим потерям.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы со своей стороны настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов. Этого простого и логичного решения официального Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом. Им нужно такое решение, которое будет иметь устойчивый и предсказуемый характер. О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи.

В МИД заверили, что в интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу.