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МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой

06 ноября 2025 11:00
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Минск не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой – об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя возникшую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой-2

Обращение Вильнюса по поводу открытия одного пункта пропуска на белорусско-литовской границе поступило в адрес руководства Лидского погранотряда. Однако это произошло напрямую, а не по дипломатическим каналам.

МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой-4

Напомним, информация о том, что Вильнюс планирует связаться с Минском, поступила 5 ноября от премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Это подтвердили и в МВД республики. Но даже эти точечные шаги выглядят, скорее, как попытка сгладить последствия политического решения, чем решить проблему по существу.

МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой-6

В Минске подчеркивают, что именно Литва в одностороннем порядке закрыла пограничные переходы и именно это решение привело к транспортному коллапсу и экономическим потерям.

МИД Беларуси: Минск не несёт ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой-8

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы со своей стороны настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов. Этого простого и логичного решения официального Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом. Им нужно такое решение, которое будет иметь устойчивый и предсказуемый характер. О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. 

В МИД заверили, что в интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу.

МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться к диалогу и снять все незаконные ограничения.

# Государственная граница Беларуси # Международная политика # Беларусь-Литва # МИД Беларуси # Руслан Варанков

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