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Венгрия получила от США освобождение от санкций по поставкам нефти и газа из России

08 ноября 2025 07:47
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Венгрия получила от США освобождение от санкций по поставкам нефти и газа из России. Такие договоренности достигнуты по итогам переговоров венгерского премьера Виктора Орбана и американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась накануне в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские энергоресурсы жизненно необходимы Венгрии, ведь страна не имеет выхода к морю и получает топливо по трубопроводам. В свою очередь Трамп заявил, что поставки энергоресурсов – это вопрос не идеологический и не политический. Венгерский премьер и американский лидер также обсудили темы взаимной торговли и ситуации в Украине.

Венгрия получила от США освобождение от санкций по поставкам нефти и газа из России-2

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Мы не едины, потому что у Брюсселя и европейцев разный подход к войне. Так что единственное правительство, выступающее за мир, – это правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные предпочитают продолжать войну, потому что многие из них считают, что Украина может победить на передовой.

В Вашингтон Орбана сопровождала большая делегация из министров, представителей бизнеса. Кроме того, стало известно, что стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики.

# Венгрия # США # Виктор Орбан

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