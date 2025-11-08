Венгрия получила от США освобождение от санкций по поставкам нефти и газа из России. Такие договоренности достигнуты по итогам переговоров венгерского премьера Виктора Орбана и американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась накануне в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские энергоресурсы жизненно необходимы Венгрии, ведь страна не имеет выхода к морю и получает топливо по трубопроводам. В свою очередь Трамп заявил, что поставки энергоресурсов – это вопрос не идеологический и не политический. Венгерский премьер и американский лидер также обсудили темы взаимной торговли и ситуации в Украине.