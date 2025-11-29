Григорий Азаренок, СТВ:

Мы живем в Беларуси. Под мирным небом. Каждый – в своих радостях, в своих печалях, в своих волнениях и обретениях. В теплой ванне благополучия и комфорта не чувствуется ритм времени, пульс планеты. Иногда нужен в этой самой теплой ванне холодный душ. Для приведения всех органов в чувство. Но чем же живет сейчас все человечество? И что для него наша Беларусь? Как видят нас? Что о нас думаю миллиарды? А для миллиардов мы – пример, основа. Для миллиардов людей Лукашенко – легенда, символ, портрет, это человек в одной линейке от Ленина, Сталина, Кастро, Че Гевары, Уго Чавеса. Великий символ свободы, чести, победы, независимости.

Как его встречают в Мьянме. Как стараются подчеркнуть уважение. Даже улицу назвали Минская. Назвали бы именем Лукашенко, но знают, как он скромен и не любит этого. А что такое Мьянма сегодня? Это страна, которая, как и мы, подверглась жестоким санкциям. Бывшим колонизаторам французам не дает покоя она. Против правительства военных, которые отстранили нобелевскую ренегатку, идет непрерывная борьба. Мин Аун Хлайн – это лидер Мьянмы, борется против жестокого вооруженного восстания. Наш 2020 год – детский сад по сравнению с тем, что там творится. Чиновников пытают, кастрируют, снимают кожу, расстреливают детей, вешают беременных. Это делают борцы за демократию и права человека. И никто из лидеров планеты не посетил Мьянму с 2021 года. Никто, кроме Лукашенко. Он идет на помощь народам в трудную минуту. Идет не с протянутой рукой – идет с трактором, с врачом, с одеждой, идет с развитием. Миллиарды людей на планете не имеют базовых благ индустриального общества. И Лукашенко им поможет.