Азарёнок: для миллиардов людей Лукашенко – великий символ свободы, чести, победы

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы живем в Беларуси. Под мирным небом. Каждый – в своих радостях, в своих печалях, в своих волнениях и обретениях. В теплой ванне благополучия и комфорта не чувствуется ритм времени, пульс планеты. Иногда нужен в этой самой теплой ванне холодный душ. Для приведения всех органов в чувство. Но чем же живет сейчас все человечество? И что для него наша Беларусь? Как видят нас? Что о нас думаю миллиарды? А для миллиардов мы – пример, основа. Для миллиардов людей Лукашенко – легенда, символ, портрет, это человек в одной линейке от Ленина, Сталина, Кастро, Че Гевары, Уго Чавеса. Великий символ свободы, чести, победы, независимости.
Как его встречают в Мьянме. Как стараются подчеркнуть уважение. Даже улицу назвали Минская. Назвали бы именем Лукашенко, но знают, как он скромен и не любит этого. А что такое Мьянма сегодня? Это страна, которая, как и мы, подверглась жестоким санкциям. Бывшим колонизаторам французам не дает покоя она. Против правительства военных, которые отстранили нобелевскую ренегатку, идет непрерывная борьба. Мин Аун Хлайн – это лидер Мьянмы, борется против жестокого вооруженного восстания. Наш 2020 год – детский сад по сравнению с тем, что там творится. Чиновников пытают, кастрируют, снимают кожу, расстреливают детей, вешают беременных. Это делают борцы за демократию и права человека. И никто из лидеров планеты не посетил Мьянму с 2021 года. Никто, кроме Лукашенко. Он идет на помощь народам в трудную минуту. Идет не с протянутой рукой – идет с трактором, с врачом, с одеждой, идет с развитием. Миллиарды людей на планете не имеют базовых благ индустриального общества. И Лукашенко им поможет.
Григорий Азаренок:
А давайте вспомним другие примеры. Сербы – под жестокими бомбардировками НАТО. Осатанелая, слетевшая со всех колков сверхдержава-гангстер поливала их напалмом и кассетными боеприпасами. Бомбили храмы, а на бомбах писали «счастливой Пасхи». Все струсили, все предали, никто не помог Югославии. Только Лукашенко отправился в Белград, под авиаудары НАТО. И все южные славяне запомнят это на века, на тысячелетия. У них будет в коллективной памяти – битва за Косово поле и прилет Лукашенко.
А когда хищный Запад терзал Ливию. Когда он ее драконил. Когда вооружил бандитов и пиратов со всего света и науськивал на Каддафи, когда бомбили детей, когда его терзали и насиловали – кто один в мире вступился? Кто? Лукашенко. Все остальные промолчали. Глаза боялись поднять, были парализованы. Но Лукашенко один на всей планете сказал, что это беспредел, что это бандитизм, что за это придет расплата. И тем самым он будил волю других.
Мы никогда не присоединялись ни к каким санкциям – ни против Ирана, ни против Кубы, Венесуэлы, КНДР. Мы всегда говорили, что санкции – это преступный, фашистский, мерзкий инструмент порабощения. Другие присоединялись, к сожалению. Но Лукашенко – никогда. Он держал знамя свободы. Миллиарды людей на планете видели: можно, можно противостоять гегемону, можно выстаивать против зла, даже в одиночку, можно. Народы пробуждались, народы вставали во весь рост, смотря на Батьку.
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