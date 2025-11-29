Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной

Данный праздник символизирует справедливое стремление к сохранению своей идентичности, укреплению государственности и независимости – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с Международным днем солидарности с палестинским народом Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке и создание Государства Палестина в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций являются безусловной основой обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Александр Лукашенко подчеркнул, что между Беларусью и Палестиной сформировались многолетние дружественные связи, которые основываются на прочном фундаменте партнерства, взаимного уважения и доверия», – подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства подтвердил искреннюю заинтересованность в развитии белорусско-палестинского сотрудничества в сферах совместного интереса на пользу обоих народов.

Международный день солидарности с палестинским народом появился в календаре памятных дат спустя 30 лет после принятия 29 ноября 1947 года Ассамблей ООН резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. В 2025 году празднования проходят на фоне хрупкого перемирия в Газе после жестоких столкновений и гуманитарного кризиса, унесшего жизни десятков тысяч человек и вынудившего сотни тысяч покинуть свои дома.