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Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной

29 ноября 2025 07:34
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Данный праздник символизирует справедливое стремление к сохранению своей идентичности, укреплению государственности и независимости – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с Международным днем солидарности с палестинским народом Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной-2

«Достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке и создание Государства Палестина в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций являются безусловной основой обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Александр Лукашенко подчеркнул, что между Беларусью и Палестиной сформировались многолетние дружественные связи, которые основываются на прочном фундаменте партнерства, взаимного уважения и доверия», – подчеркнул белорусский лидер. 

Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной-4

Глава государства подтвердил искреннюю заинтересованность в развитии белорусско-палестинского сотрудничества в сферах совместного интереса на пользу обоих народов.

Международный день солидарности с палестинским народом появился в календаре памятных дат спустя 30 лет после принятия 29 ноября 1947 года Ассамблей ООН резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. В 2025 году празднования проходят на фоне хрупкого перемирия в Газе после жестоких столкновений и гуманитарного кризиса, унесшего жизни десятков тысяч человек и вынудившего сотни тысяч покинуть свои дома.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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