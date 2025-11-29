Лукашенко направил соболезнования Президенту Индонезии и королю Таиланда в связи с жертвами наводнений

Мир переживает серию масштабных природных катастроф, которые в наибольшей степени ударили по странам Южной и Юго-Восточной Азии. Регион столкнулся с разрушительными наводнениями и оползнями, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и огромному ущербу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот трудный период Александр Лукашенко направил Президенту Индонезии и королю Таиланда слова искренней поддержки от имени белорусского народа и от себя лично. Соболезнования адресованы также родным и близким погибших.