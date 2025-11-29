Лукашенко направил соболезнования Президенту Индонезии и королю Таиланда в связи с жертвами наводнений

Мир переживает серию масштабных природных катастроф, которые в наибольшей степени ударили по странам Южной и Юго-Восточной Азии. Регион столкнулся с разрушительными наводнениями и оползнями, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и огромному ущербу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот трудный период Александр Лукашенко направил Президенту Индонезии и королю Таиланда слова искренней поддержки от имени белорусского народа и от себя лично. Соболезнования адресованы также родным и близким погибших.
В Индонезии ситуация остается крайне тяжелой. По последним данным, число погибших от катастрофы приближается к трем сотням. Напряженная обстановка наблюдается и в Таиланде. В результате сильнейших паводков число жертв выросло до 162. Стихия также затронула Малайзию, Вьетнам и Филиппины. Во всех этих странах продолжительные проливные дожди вызвали наводнения и селевые потоки в ряде провинций.
Разрушены жилые дома и инфраструктура, дороги завалены оползневыми обломками, что сильно осложняет работу спасателей. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира, тысячи людей лишились крова, электричества и связи. Частичное снижение уровня воды в пострадавших регионах Азии позволило возобновить эвакуацию и поисково-спасательные работы.