Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнования Президенту Индонезии и королю Таиланда в связи с жертвами наводнений

29 ноября 2025 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир переживает серию масштабных природных катастроф, которые в наибольшей степени ударили по странам Южной и Юго-Восточной Азии. Регион столкнулся с разрушительными наводнениями и оползнями, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и огромному ущербу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот трудный период Александр Лукашенко направил Президенту Индонезии и королю Таиланда слова искренней поддержки от имени белорусского народа и от себя лично. Соболезнования адресованы также родным и близким погибших.

Лукашенко направил соболезнования Президенту Индонезии и королю Таиланда в связи с жертвами наводнений-2

В Индонезии ситуация остается крайне тяжелой. По последним данным, число погибших от катастрофы приближается к трем сотням. Напряженная обстановка наблюдается и в Таиланде. В результате сильнейших паводков число жертв выросло до 162. Стихия также затронула Малайзию, Вьетнам и Филиппины. Во всех этих странах продолжительные проливные дожди вызвали наводнения и селевые потоки в ряде провинций.

Разрушены жилые дома и инфраструктура, дороги завалены оползневыми обломками, что сильно осложняет работу спасателей. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира, тысячи людей лишились крова, электричества и связи. Частичное снижение уровня воды в пострадавших регионах Азии позволило возобновить эвакуацию и поисково-спасательные работы.

# Александр Лукашенко # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как встречали Лукашенко в Мьянме и о чём говорили на саммите ОДКБ в Бишкеке? Анонс «Недели»
29 ноября 2025 16:55

Как встречали Лукашенко в Мьянме и о чём говорили на саммите ОДКБ в Бишкеке? Анонс «Недели»

Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной
29 ноября 2025 07:34

Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Палестиной

Бенедисюк об отношении к Лукашенко в Мьянме: я гордилась за нашего Президента, что его так встречают
28 ноября 2025 19:41

Бенедисюк об отношении к Лукашенко в Мьянме: я гордилась за нашего Президента, что его так встречают