Военный эксперт рассказал, где в Беларуси может быть размещен «Орешник»

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук:

Карты рисуют, что от Бреста исчисляют расстояние. В Бресте невыгодно размещать «Орешник». Его можно размещать только по восточной границе Беларуси. Дело в том, что «Орешник» – это все-таки баллистическая ракета средней дальности, и она имеет минимальную еще дальность. Так вот, минимальная дальность как раз ее где-то составляет глубину обороны Беларуси. Чтобы поразить ту же Варшаву, ракеты должны быть на восточном фланге Беларуси. Это первое.

Второе. Естественно, накрываются практически и военно-морские базы с американским ядерным оружием, которые находятся в Германии, в Италии. Они все находятся в зоне поражения. Вся Европа находится в зоне поражения. Но самое главное, для нашего вероятного противника напрягает, что у них нет средств, которые его («Орешник») бы поразили. Вообще такие средства есть с эффективностью где-то 15–20 процентов, система «Тейт», она есть только на территории Америки. И получается попросту Европа голая. На сегодняшний день ее средства противовоздушной обороны, противоракетной, противокосмической обороны не смогут противодействовать. Европа голая. И они это понимают. Вот что их больше бесит. Им нечего противопоставить.

И это, скажем так, как раз и является той военной мягкой силой, которую мы должны использовать на сегодняшний день хотя бы для того, чтобы и обеспечить военную безопасность, и в то же время, скажем так, продолжать свое мирное строительство.

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