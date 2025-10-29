Сегодня вопрос в геополитике стоит так: или выжил, или пропал – Тиханский

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук:

Здесь, понимаете, вопрос на сегодняшний день именно геополитически стоит: или выжил, или пропал. На сегодняшний день все-таки для меня вот никаких серединных вот этих, никакой нейтральной полосы там, никаких серых линий там и так далее. Здесь цветов нет. Здесь есть белый и чёрный. Если мы начнем там подкрашивать, там вот черный имеет столько-то оттенков, белый – столько-то. Если мы все это смешаем, то получим вот эту западную бурду. Только черное и белое. На сегодняшний день, чтобы выжить, надо четко ориентироваться в этих цветах. Никаких оттенков быть не должно на сегодня.

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