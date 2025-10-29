Выстраивать диалог со всеми странами – это не просто принцип внешней политики, а необходимость в условиях глобальной нестабильности. Беларусь вновь стала площадкой для откровенного и профессионального разговора о безопасности. На протяжении двух дней в Минске проходила Международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переход к многополярному миру еще ближе – о чем говорили на Международной конференции в Минске?
В Европе набирают популярность правые партии. К примеру, ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана стала третьей по численности в Европарламенте. Простые европейцы откровенно устали спонсировать конфликт в Украине и платить за все из своего кармана.
Томаш Грыгуч, аналитик (Польша):
Жизнь стала гораздо тяжелее. Все подорожало. Высокие цены на газ, бензин, на еду. Инфляция. Почему? Потому что Европа в целом, не только Польша, за свой счет должна поддерживать американские интересы в регионе. Поляки это видят и все больше не согласны с этой ситуацией. А в дополнение видят, что в Польше многое изменилось.
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