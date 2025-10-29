Выстраивать диалог со всеми странами – это не просто принцип внешней политики, а необходимость в условиях глобальной нестабильности. Беларусь вновь стала площадкой для откровенного и профессионального разговора о безопасности. На протяжении двух дней в Минске проходила Международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переход к многополярному миру еще ближе – о чем говорили на Международной конференции в Минске?

В Европе набирают популярность правые партии. К примеру, ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана стала третьей по численности в Европарламенте. Простые европейцы откровенно устали спонсировать конфликт в Украине и платить за все из своего кармана.