Азаренок: «В диктатуре всех журналюг зовут, даже самых зашкварных»

Новости Беларуси. Ожидания от предстоящего саммита НАТО, полный провал беглых и православная миссия Беларуси и Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите рубрику Григория Азаренка “Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, политические обозреватель:

Белорусы Литвы, вывешивайте флаги во время саммита в Вильнюсе. Давайте сделаем хоть что-то, чтобы нас заметили – воняют помойки и помоечки. Дам вам паразу, болезные вы, шизофреники. Вас никто не заметит. Вы никому не нужны. Вы уровень грязи и перхоти. Даже так называемые независимые СМИ не аккредитовали на сходку бандосов из НАТО. Даже они знают, что от вас нужно держаться подальше. Вы слишком шмоните. Гнилью и червями. И чтобы вас заметили – не флаги вывешивайте, а сами повестесь. Вот так, вдоль трассы, как в цепи стояли в 20-м. Можете вместе с курой Грибаускайте. От границы и до самой Вильни. Мертвые с косами вдоль дорог стоят, мертвые гроздьями змагары висят. Жара, правда, быстро разлагаться будете, хотя вы и при жизни уже разложились. Но тогда – точно заметят. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Займу минутку для ответа одной кляче.

Я действительно искренне хотел бы убивать вот таких как ты, жечь и вырезать глаза… Смотрите видео.

Григорий Азаренок:

Опохмелись, букашка. Ты сдохнешь на варшавской помойке и будешь похоронен под кожуркой банана. И сидящая рядом говорящая амебная луковица даже не придет махнуть чекушку на упокой, ибо шмон будет стоять далекий и сильный. И никогда вас здесь не будет. Страны вы никогда не увидите. И все ваши полки, хоругви и рушенни в лучшем случае подохнут от штыков великой русской армии, но вероятнее – от передоза. Ну или собственной блевотиной захлебнутся. А Беларусь навсегда останется святой, прекрасной, не тронутой вашей прозападной чумой, красно-зеленой, монолитной и сильной. И все ваши подельнички, все соплеменники вашего медузного племени будут сидеть полные сроки. Все. Ваши жизнь и судьба предопределены, и за вашу мерзкую погибель, за погибель всех врагов нашего Президента я с радостью выпью стакан медицинского спирта, лет эдак через 50. А и чешется у ваших хозяев. Свербит. Послали своих словоблудов у Батьки выспрашивать, а сколько еще будет, а как долго, а скоро ли. Не дождетесь, глистоногие. Батька – это вечность. В понедельник будет очередная годовщина Президентских выборов. И это только начало.

Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ! Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если народ повторит этот свой героический подвиг, значит, будет так, как решит народ. Я не знаю, поймете ли вы меня, в моих рассуждениях и доводах, но я искренне так считаю, потому что власть не дана для того, что она валялась в грязи. Когда я стал в первый раз Президентом в середине 90-х, я критиковал ту власть и говорил о том, что власть валяется в грязи. И эту власть нужно просто поднять, взять в руки и действовать, я и действую так. И когда я перед собой ставлю вопрос и задумываюсь над этим, более близкие люди об этом знают. Ну хватит уже! Сразу меня останавливают: «А что дальше будет?». Может, все президенты, находясь у власти, начинают думать, что они незаменимы. Я не считаю себя незаменимым, но я думаю: а вдруг новый человек все это разрушит. И вот Беларусь из этого доброго хорошего места превратится в что-то плохое – меня это, конечно, беспокоит. Потом меня беспокоят те люди, которые на меня сделали ставку. Вот я уйду, а что будет с ними? И их тоже немало. И люди, не те, которые тихонько где-то работают и голосуют за Лукашенко постоянно, а те люди, которые в открытую себя ведут. Прежде всего журналисты, которые стоят вместе и идут с Президентом, я о них думаю. В последнюю очередь я думаю о своих детях, поэтому я задумываюсь о том, что будет дальше после меня. Но, если я буду жив после своего президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за свободную, суверенную, независимую Беларусь. Григорий Азаренок:

В диктатуре, как видите, всех журналюг зовут, даже самых зашкварных. Самых лживых. И разоблачают всю их ложь. Вот их отвезли в лагерь, где они под каждым листочком ищут вагнеров. Не находят, страшно. Спрашивают. Им отвечают – это лагерь для тренировки ополчения. Но рот западный не может не произносить ложь. Падальщики.

Это тот самый елупень, который стоял под польским водометом и кричал, какие поляки хорошие. Ну дрянь мужичонка, труслив и грязен, долларовый экземпляр, дешовка. А мы смотрим другими категориями. Другой породы. Мы – жители святой земли. Наша церковь и наш Президент готовы спасти гонимых сатанистами монахов.

Анастасия Саховская, журналист:

Просто новости приходят из Киево-Печерской лавры. Там избивают прихожан, захватывают. И Белорусская православная церковь заявила, что она готова принять монахов. Александр Лукашенко:

Если Белорусская православная церковь это заявила, то ни один монах без внимания в Беларуси не останется. Эти люди ни в чем не виноваты. Зачем еще их обижать? Поэтому мы все сделаем для того, чтобы монахи с этой лавры нашли свой приют в Беларуси. Мы для этого сделаем все, если на то будет воля Господа и желание этих людей. А то, что там происходит, желательно, чтобы вы после этого и Стивену, и особенно американским журналистам рассказали, что там происходит. Но это зачем Зеленскому сейчас?! Это нагнетание обстановки, цепляют за живое. А если бы это с мусульманами было, конфликт бы разгорелся еще мощнее, нежели СВО. Это говорит о том, что никакого мира они не хотят. Они все время в мелочах, по крупняку, идеологически, финансово, на поле боя идут на конфронтацию, и это плохо. Это жуткое недоразумение, мягко говоря, но зачем это надо украинским властям, я до сих пор не могу понять. Куча проблем, зачем еще здесь нагнетать и конфронтацию устраивать. Но то, что мы не можем бросить в беде этих бедняг, это точно. Мы найдем место им в Беларуси.