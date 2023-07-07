Прямой эфир

«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»

07 июля 2023 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»-1

За три с половиной часа с представителями ведущих мировых СМИ обсудили самые животрепещущие темы мировой, европейской и союзной повестки. Перемещение ядерного оружия и его применение, вызовы миру и отвязное поведение Зеленского на фоне терпящего фиаско контрнаступа, возможность переговоров. Западные журналисты продолжили педалировать тему «Вагнера» – за этот момент уцепились, желая отдалить Минск от Москвы. Никакой сенсации – реакция Кремля была четкой и спокойной. Как и ответы главы государства иностранным медиа.

«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»-4

Был ли Президент Путин ослаблен, пошатнулось ли его положение в связи с ЧВК «Вагнер»? Потому что военные силы не оказывали каких-либо попыток остановить этот марш.

«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. Я говорил о переговорах с Пригожиным, почему я торопился, но это те, кто были рядом со мной, понимали, что мы не должны были допустить гибели людей. Как раз они подходили к первому рубежу обороны российских Вооруженных сил. Это было на реке Ока, где могли бы произойти серьезные столкновения уже на земле (подробнее).

«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»-10

Во время интервью Александр Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза. Политический истеблишмент Запада сам нагнетает ситуацию, создавая напряжение, в том числе и религиозное. По такому пути двигается и официальный Киев. Монахов-беженцев Беларусь готова однозначно принять.

Стоит отметить, большое интервью белорусского лидера было проведено по инициативе зарубежных журналистов, которые ранее направляли запросы в пресс-службу главы государства. В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, что ждет планету: «Мир просто ошалел, сошел с ума»

Ядерное оружие, отношения с Путиным и ЧВК «Вагнер». О чем спрашивали Лукашенко журналисты во Дворце Независимости?

Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не войдут в Украину с территории Беларуси

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не войдут в Украину с территории Беларуси
07 июля 2023 08:25

Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не войдут в Украину с территории Беларуси

Лукашенко рассказал, что ждёт планету: «Мир просто ошалел, сошёл с ума»
07 июля 2023 08:10

Лукашенко рассказал, что ждёт планету: «Мир просто ошалел, сошёл с ума»

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»
06 июля 2023 19:20

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»