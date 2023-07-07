«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»

Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три с половиной часа с представителями ведущих мировых СМИ обсудили самые животрепещущие темы мировой, европейской и союзной повестки. Перемещение ядерного оружия и его применение, вызовы миру и отвязное поведение Зеленского на фоне терпящего фиаско контрнаступа, возможность переговоров. Западные журналисты продолжили педалировать тему «Вагнера» – за этот момент уцепились, желая отдалить Минск от Москвы. Никакой сенсации – реакция Кремля была четкой и спокойной. Как и ответы главы государства иностранным медиа.

Был ли Президент Путин ослаблен, пошатнулось ли его положение в связи с ЧВК «Вагнер»? Потому что военные силы не оказывали каких-либо попыток остановить этот марш.