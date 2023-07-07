«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером»

Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За три с половиной часа с представителями ведущих мировых СМИ обсудили самые животрепещущие темы мировой, европейской и союзной повестки. Перемещение ядерного оружия и его применение, вызовы миру и отвязное поведение Зеленского на фоне терпящего фиаско контрнаступа, возможность переговоров. Западные журналисты продолжили педалировать тему «Вагнера» – за этот момент уцепились, желая отдалить Минск от Москвы. Никакой сенсации – реакция Кремля была четкой и спокойной. Как и ответы главы государства иностранным медиа.
Был ли Президент Путин ослаблен, пошатнулось ли его положение в связи с ЧВК «Вагнер»? Потому что военные силы не оказывали каких-либо попыток остановить этот марш.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. Я говорил о переговорах с Пригожиным, почему я торопился, но это те, кто были рядом со мной, понимали, что мы не должны были допустить гибели людей. Как раз они подходили к первому рубежу обороны российских Вооруженных сил. Это было на реке Ока, где могли бы произойти серьезные столкновения уже на земле (подробнее).
Во время интервью Александр Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза. Политический истеблишмент Запада сам нагнетает ситуацию, создавая напряжение, в том числе и религиозное. По такому пути двигается и официальный Киев. Монахов-беженцев Беларусь готова однозначно принять.
Стоит отметить, большое интервью белорусского лидера было проведено по инициативе зарубежных журналистов, которые ранее направляли запросы в пресс-службу главы государства. В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара.
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