Как изменилась атмосфера в Москве в связи с визитом Александра Лукашенко? Рассказала Елена Драпеко

Григорий Азаренок, СТВ:

Елена Григорьевна, как атмосфера в Москве с визитом Батьки? Там еще где-то рядом американские посланцы ходят. Но вот такая теплая, дружеская встреча Александра Григорьевича и вот эта союзная повестка... Как атмосфера?

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по культуре:

Ну, уровень визита совершенно разный. Вы же видите сейчас на экране, что это официальный визит главы государства. Принимаем Александра Григорьевича не только как родного человека, мы его много лет знаем и любим, но и как главу дружественного государства, поэтому это официальный визит. Ну и, конечно, вчера вечером мы все смотрели трансляцию пресс-конференции, которая прошла. Наш Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич рассказывали о договоренностях, которые уже достигнуты, и о темах, о чем они будут еще договариваться. И мы, в общем, все, конечно, очень обрадованы, что не только в технологических отраслях, не только в оборонной сфере, но и в гуманитарной сфере нас ждут подвижки и дальнейшее развитие.