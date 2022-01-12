Москва требует вывода ядерного оружия США из Европы. Подробности заседания Совета России – НАТО в Брюсселе
В Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсудят вопросы европейской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения экспертов касательно переговоров расходятся. Не все верят в успешный исход из-за разных подходов к вопросам безопасности.
Москва требует вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения военных сил Альянса у границ России, а также не принимать в НАТО Украину и Грузию. По последнему пункту могут возникнуть большие сложности.
В Вашингтоне накануне заявили, что по вопросу приема новых участников на уступки не пойдут. Североатлантический альянс выдвинул довольно предсказуемые условия: отвод российских войск от линии украинской границы и разрешение представителям ОБСЕ наблюдать за любым перемещением там техники и людей.
Заседание проходит в закрытом режиме. Ожидается, что после окончания встречи стороны сделают заявление. Очевидно, что переговоры будут напряженными. Однако эксперты указывают на важность начатого разговора по безопасности. Стороны явно намерены его поддерживать.