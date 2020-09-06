Сергей Мусиенко: «Я задал всего один вопрос, после чего они очень начали эмоционально дискутировать»

Сергей Мусиенко, политолог:

В 2006 году на Родосе была конференция международная «Диалог цивилизаций». Я попал в секцию, где пять или шесть профессоров американских из разных университетов рассказывали про удачные, успешные цветные революции. Украина была основным у них рефреном, о котором они рассказывали с упоением.

Я задал всего один вопрос, после чего они очень начали эмоционально дискутировать, отвечать. «А что если на вашей территории такое произойдет?» Вот вы, знаете, создавали, делали, нарастили баланс этих людей, которые делают перевороты в других странах, вы забираете их к себе. Вот эта масса критическая растет, растет – а потом она потребует свое. Вот то, что сейчас мы видим – оно произошло.