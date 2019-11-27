Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Вам это помогло вот в эту кампанию?

Сейчас пространство информационное меняется таким образом, что нам уже не нужны традиционные средства массовой информации. Я могу быть сам – и канал…

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Я хотел бы подчеркнуть: особенностью нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, является широкое использование социальных сетей.

Андрей Савиных:

Я думаю, что да. И мне удалось, во всяком случае, донести до определённой социальной группы людей, что я из себя представляю и чего я хочу достичь.

И на будущее, на мой взгляд, нам будет необходимо, как депутатам, проводить целенаправленную работу для того, чтобы рассказать о том, чем реально занимается парламент.

Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве.