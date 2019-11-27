Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотел бы подчеркнуть: особенностью нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, является широкое использование социальных сетей.
Сейчас пространство информационное меняется таким образом, что нам уже не нужны традиционные средства массовой информации. Я могу быть сам – и канал…
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вам это помогло вот в эту кампанию?