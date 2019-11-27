Прямой эфир

Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

27 ноября 2019 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотел бы подчеркнуть: особенностью нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, является широкое использование социальных сетей.

Сейчас пространство информационное меняется таким образом, что нам уже не нужны традиционные средства массовой информации. Я могу быть сам – и канал…

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вам это помогло вот в эту кампанию?

Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»-1

Андрей Савиных:
Я думаю, что да. И мне удалось, во всяком случае, донести до определённой социальной группы людей, что я из себя представляю и чего я хочу достичь.

И на будущее, на мой взгляд, нам будет необходимо, как депутатам, проводить целенаправленную работу для того, чтобы рассказать о том, чем реально занимается парламент.

Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве.

# Выборы в Беларуси # Андрей Савиных # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»
27 ноября 2019 16:43

Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
27 ноября 2019 13:16

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»
27 ноября 2019 10:02

Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»