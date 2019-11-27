Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Особенности нынешней предвыборной кампании. Она, нынешняя электоральная кампания была насыщена и обсуждаема. Во-первых, это выходки некоторых кандидатов. Перфоманс – иначе и не назовёшь. Сожжение удостоверения кандидата… Во-вторых, большое количество медийных, узнаваемых персон. С чем эта динамика связана? Заметим ли мы отголоски этой кампании, как вы считаете, в работе парламента?

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное – не заметить или заметить в информационной сфере, а главное, чтобы парламент был эффективный. Я убеждена, что люди, которые пришли в парламент, прошли серьёзную избирательную кампанию, услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах. И это главное для парламента. Ну, медийность, в силу того, что народ должен знать, как работает парламент, конечно, думаю, будет и эта составляющая – очень важная в деятельности парламента.