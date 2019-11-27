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Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»

27 ноября 2019 10:02
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Новости Беларуси. Почему в нижней палате парламента седьмого созыва отсутствуют депутаты от оппозиции: действительно «не пустили» или просто сами не захотели?

Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Как реагировать на информационные атаки, фальсификации, откровенную ложь и грубое вмешательство в нашу избирательную кампанию? И стоит ли принимать близко к сердцу нежелание международных наблюдателей от ОБСЕ признавать выбор белорусов?

Оценки, факты, мнения экспертов о самом важном событии, которое вот уже вторую неделю будоражит белорусское общество.

Жаркие дискуссии смотрите сегодня, 27 ноября, в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на телеканале СТВ в 20.30.

Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»-4

# Выборы-2019 # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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