Почему тема выборов уже вторую неделю будоражит белорусское общество? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Почему в нижней палате парламента седьмого созыва отсутствуют депутаты от оппозиции: действительно «не пустили» или просто сами не захотели?

Как реагировать на информационные атаки, фальсификации, откровенную ложь и грубое вмешательство в нашу избирательную кампанию? И стоит ли принимать близко к сердцу нежелание международных наблюдателей от ОБСЕ признавать выбор белорусов?

Оценки, факты, мнения экспертов о самом важном событии, которое вот уже вторую неделю будоражит белорусское общество.

Жаркие дискуссии смотрите сегодня, 27 ноября, в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на телеканале СТВ в 20.30.