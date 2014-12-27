Андрей Кобяков, Павел Каллаур, Александр Заборовский рассказали журналистам о своих задачах на новых должностях

Новости Беларуси. Важные кадровые решения принял 27 декабря президент. Александр Лукашенко назначил новое руководство правительства и Национального банка, акцентировав внимание на том, что начать активную работу им следует уже с первых дней Нового года. Новых руководителей получили Брестская, Витебская и Могилевская области. Также назначены глава администрации президента и два его заместителя? сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

О том, что в Беларуси грядут значимые кадровые перестановки, президент говорил уже не раз. Тем более впереди ответственный год. 26 декабря в зале Дворца Независимости почти 30 новых назначенцев. Среди них — руководство правительства, министерств, облисполкомов, промышленных предприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По традиции в год президентских выборов мы производим новые назначения и производим ротацию кадров на всех уровнях. Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав правительства, высших органов власти напрягся и поработал. Этот процесс, как я обещал, как я говорил, он в предвыборный год для меня был важнейшим. Это для меня было выстраданное, можно сказать, решение. Я принял решение о назначении:

Косинец Александр Николаевич — глава Администрации Президента Республики Беларусь;

Кобяков Андрей Владимирович — председатель Совета Министров;

Семашко Владимир Ильич — вице-премьер Правительства (сфера его ответственности, возможно, будет расширена);

Матюшевский Василий Станиславович — первый вице-премьер;

Каллаур Павел Владимирович — председатель Национального банка Республики Беларусь (вся тяжесть ответственности за экономику ляжет на вас с премьер-министром. Вы люди подготовленные, вы поработали в самых передовых банках мира, этот опыт должен перейти на ваше родную землю);

Кочанова Наталья Ивановна — вице-премьер Республики Беларусь социальной сферы.

Совет Министров возглавит теперь Андрей Кобяков.

До этого он занимал должность Главы Администрации Президента. За свою профессиональную карьеру был председателем Комитета госконтроля, послом нашей страны в России. А в начале 2000 работал в правительстве, причем на протяжении практически 10 лет. Поэтому Андрей Кобяков все задачи знает, что называется, изнутри.

В первую очередь обеспечить нужно поступательное развитие экономики.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ситуация в мире непростая. Наша экономика, к сожалению очень зависима от внешних рынков, но в то же время хватает и внутренних проблем, и мы должны навести идеальный порядок, чтобы минимизировать то негативное влияние, которое на нас оказывает мировая экономика. Решения принимаются предыдущим составом правительства, Национального банка. Решения выверенные и эффективные. Наша задача — не потерять темп в принятии эффективных решений и оправдать надежды народа, которые связаны с работой правительства — главного экономического штаба.

До этого Совет Министров возглавлял Михаил Мясникович. Его кандидатуру президент согласовал для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета Республики.

А вот новый Глава Администрации Александр Косинец до этого 6 лет был губернатором северного региона Беларуси. Его нынешние замы Николай Снопков и Игорь Бузовский возглавляли Министерство экономики и ЦК БРСМ соответственно.

Снопков Николай Геннадьевич — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Бузовский Игорь Иванович — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь.

Новые замы теперь у премьер-министра.

Наталья Кочанова в правительстве отвечать будет за сферу социальную. Кстати, впервые в новейшей истории на такую должность назначена женщина.

Владимир Семашко тоже назначен на должность заместителя премьер-министра Беларуси. А вот первый зам отныне Василий Матюшевский. По образованию экономист, он не один год проработал в банковской сфере. Курировал вопросы управления золотовалютными резервами в Нацбанке, привлечения иностранных инвестиций в банковскую систему. Последние годы был председателем правления БПС-Сбербанка. Не менее ответственные задачи решать теперь будет в правительстве.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наши задачи — финансовая стабильность и нахождение перспектив разумного баланса между стабильностью и развитием.

Новый Глава Нацбанка Павел Каллаур до этого занимал должность председателя правления Белвнешэкономбанка, причем до этого сделал карьеру в финансовой сфере и на протяжении 17 лет работал заместителем и первым замом председателя правления банка Национального. Сегодня перед главным регулятором задача стоит стратегическая — обеспечить финансовую стабильность. Но для этого работать надо в тесной взаимосвязи с правительством, — отмечает новый председатель Нацбанка.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Приоритетной задачей является обеспечение финансовой стабильности, дальше организовать меры по стабильности на валютном рынке, обеспечить валютно-обменные операции. Очень важно сохранить и развить ресурсную базу для банков, чтобы в столь непростое время можно было поддержать реальный сектор экономики.

Впрочем, это далеко не все обновления в банковской сфере.

Президент согласовал кандидатуру Надежды Ермаковой для назначения в установленном порядке на должность председателя наблюдательного Совета Банка БелВЭБ, а кандидатуру Петра Прокоповича — БПС-Сбербанка.

Новые руководители и у ряда министерств. Например, в сфере образования.

Журавков Михаил Анатольевич — министр образования;

Сидоренко Раиса Станиславовна — заместитель министра образования.

Министерство по налогам и сборам, промышленности, экономики. Новый этап теперь и у Национального статистического комитета и госкомитета по имуществу.

Наливайко Сергей Эдуардович — министр по налогам и сборам;

Вовк Виталий Михайлович — министр промышленности;

Медведева Инна Викторовна — председатель Национального статистического комитета;

Зиновский Владимир Иванович — министр экономики;

Заборовский Александр Михайлович — первый заместитель министр экономики;

Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу.

После аппарата Совмина прямиком в министерство. Теперь Александр Заборовский отвечать будет за вопросы экономические.

По словам нового первого замминистра, среди приоритетов — поддержка крупных экспортоориентированных предприятий, реального сектора экономики и усиление экспортного потенциала в целом.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Очень большой блок работ предстоит по экономии и бережливости, оптимизация затрат на промышленных предприятиях, в различных секторах экономики. Все это будет проходить с учетом тех базовых решений, которые приняты в рамках прогноза социально-экономического развития, будут подготовлены документы по организации работы экономики в 2015 году. Проекты этих документов уже отработаны, они предполагают мощный пакет стимулирующих мер для того, чтобы увеличить приток валюты в страну, чтобы обеспечить стабильную работу трудовых коллективов, решить задачи по устойчивому развитию нашей экономики, которая поставлена главой государства. Аналогично будут приняты меры, необходимые для оптимизации бюджетных расходов.

Новые главы и у трех белорусских регионов. Кадровые обновления коснулись Могилевского, Витебского и Брестского.

Все назначенные председатели до этого занимали должности помощников президента — главных инспекторов по областям.

Доманевский Владимир Викторович — председатель Могилевского облисполкома;

Шерстнев Николай Николаевич — председатель Витебского облисполкома;

Лис Анатолий Васильевич — председатель Брестского облисполкома.

Ряд промышленных предприятий теперь тоже с новыми руководителями: «МАЗ», «Белшина», «Минский моторный завод», «Бобруйскагромаш», «Гомельстекло».

Каждое из предприятий должно наращивать поставки, увеличивать экспорт и, конечно же, выпускать конкурентоспособную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Катеринич Дмитрий Степанович — директор «МАЗа»;

Яковлев Алексей Владимирович — генеральный директор «Белшина»;

Емельянович Игорь Вячеславович — генеральный директор «Минского моторного завода»;

Еремеев Александр Сидорович — генеральный директор «Бобруйскагромаш»;

Протуро Иван Иванович — генеральный директор «Гомельстекло».

Александр Лукашенко:

26 назначений, которые, может быть, для кого-то назначения явились новостью, но я решил это сделать, не дожидаясь Нового года для того, чтобы вы привыкли, когда люди будут отдыхать, к своим кабинетам. Поразмыслили над тем, как вы начнете Новый год и сразу же без раскачки начали действовать после рождественских праздников, то есть у вас практически выходных не будет, голова у вас будет занята планированием работы на будущее.

Экзамен для всех нас — президентские выборы. Все должны работать так, чтобы нам народ в упрек не поставил ни одну из проблем.