Новости Украины. В Украине приступили к выполнению минских договоренностей. На Донбассе прошел обмен пленными между силовиками и ополченцами. Точное количество человек, которые 26 декабря смогут вернуться домой, неизвестно.

Во время последней встречи контактной группы в Минске было решено, что к 30 декабря процесс обмена будет полностью закончен.

Кроме этого, ожидается, что 26 декабря на юго-востоке Украины начнут отвод тяжелой военной техники для создания безопасной зоны в 30 километров.

Напомним, 24 декабря в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. И официальный Киев, и самопровозглашенные ДНР и ЛНР надеются, что следующая встреча контактной группы состоится еще до конца 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.