Российская газета «Ведомости» признала Александра Лукашенко политиком года

Новости Беларуси. Взвешенная позиция президента Беларуси по ситуации в Украине и «Минский формат» — единственно возможный для продолжения переговоров. Одна из ведущих российских газет «Ведомости» признала Александра Лукашенко политиком года, назвав его, цитата, «едва ли не главным миротворцем в Европе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание также отмечает, что президент Беларуси в 2014 году проявил себя как «чрезвычайно умелый дипломат и хозяйственник», не допустив в стране экономической нестабильности.

«Персон года» по версии газеты «Ведомости» выбирают как ее редакция, так и читатели. Кандидатами на звание «политик года» в 2014 году также были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко и бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.