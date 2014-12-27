26 назначений: с 27 декабря в Беларуси новые глава правительства, Нацбанка, министр образования

Новости Беларуси. Важные кадровые решения принял 27 декабря президент. Александр Лукашенко назначил новое руководство правительства и Национального банка, акцентировав внимание на том, что начать активную работу им следует уже с первых дней Нового года. Новых руководителей получили Брестская, Витебская и Могилевская области. Также назначены глава администрации президента и два его заместителя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По традиции в год президентских выборов мы производим новые назначения и производим ротацию кадров на всех уровнях. Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав Правительства, высших органов власти напрягся и поработал. Этот процесс, как я обещал, как я говорил, он в предвыборный год для меня был важнейшим. Это для меня было выстраданное, можно сказать, решение. Я принял решение о назначении:

Косинец Александр Николаевич — глава Администрации Президента Республики Беларусь;

Кобяков Андрей Владимирович — председатель Совета Министров;

Семашко Владимир Ильич — вице-премьер Правительства (сфера его ответственности, возможно, будет расширена);

Матюшевский Василий Станиславович — первый вице-премьер;

Каллаур Павел Владимирович — председатель Национального банка Республики Беларусь (вся тяжесть ответственности за экономику ляжет на вас с премьер-министром. Вы люди подготовленные, вы поработали в самых передовых банках мира, этот опыт должен перейти на ваше родную землю);

Кочанова Наталья Ивановна — вице-премьер Республики Беларусь социальной сферы;

Журавков Михаил Анатольевич — министр образования;

Сидоренко Раиса Станиславовна — заместитель министра образования;

Наливайко Сергей Эдуардович — министр по налогам и сборам;

Вовк Виталий Михайлович — министр промышленности;

Медведева Инна Викторовна — председатель Национального статистического комитета;

Зиновский Владимир Иванович — министр экономики;

Заборовский Александр Михайлович — первый заместитель министр экономики;

Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу;

Снопков Николай Геннадьевич — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Бузовский Игорь Иванович — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Доманевский Владимир Викторович — председатель Могилевского облисполкома;

Шерстнев Николай Николаевич — председатель Витебского облисполкома;

Лис Анатолий Васильевич — председатель Брестского облисполкома;

Катеринич Дмитрий Степанович — директор МАЗа;

Яковлев Алексей Владимирович — генеральный директор «Белшина»;

Емельянович Игорь Вячеславович — генеральный директор «Минского моторного завода»;

Еремеев Александр Сидорович — генеральный директор «Бобруйскагромаш»;

Протуро Иван Иванович — генеральный директор «Гомельстекло».

26 назначений, которые, может быть, для кого-то назначения явились новостью, но я решил это сделать, не дожидаясь Нового года для того, чтобы вы привыкли, когда люди будут отдыхать, к своим кабинетам. Поразмыслили над тем, как вы начнете Новый год и сразу же без раскачки начали действовать после рождественских праздников, то есть у вас практически выходных не будет, голова у вас будет занята планированием работы на будущее.

Экзамен для всех нас — президентские выборы. Все должны работать так, чтобы нам народ в упрек не поставил ни одну из проблем.

Экс премьер-министра Михаила Мясниковича президент согласовал для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета Республики. Также согласованы кандидатуры Надежды Ермаковой и Петра Прокоповича на должности председателей правления банков БелВЭБ и БПС-Сбербанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.