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26 назначений: с 27 декабря в Беларуси новые глава правительства, Нацбанка, министр образования

27 декабря 2014 14:57
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Новости Беларуси. Важные кадровые решения принял 27 декабря президент. Александр Лукашенко назначил новое руководство правительства и Национального банка, акцентировав внимание на том, что начать активную работу им следует уже с первых дней Нового года. Новых руководителей получили Брестская, Витебская и Могилевская области. Также назначены глава администрации президента и два его заместителя.


Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

	По традиции в год президентских выборов мы производим новые назначения и производим ротацию кадров на всех уровнях. Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав Правительства, высших органов власти напрягся и поработал. Этот процесс, как я обещал, как я говорил, он в предвыборный год для меня был важнейшим. Это для меня было выстраданное, можно сказать, решение. Я принял решение о назначении:


Косинец Александр Николаевич — глава Администрации Президента Республики Беларусь;

	Кобяков Андрей Владимирович — председатель Совета Министров;

	Семашко Владимир Ильич  — вице-премьер Правительства (сфера его ответственности, возможно, будет расширена);

	Матюшевский Василий Станиславович — первый вице-премьер;

	Каллаур Павел Владимирович — председатель Национального банка Республики Беларусь (вся тяжесть ответственности за экономику ляжет на вас с премьер-министром. Вы люди подготовленные, вы поработали в самых передовых банках мира, этот опыт должен перейти на ваше родную землю);

	Кочанова Наталья Ивановна — вице-премьер Республики Беларусь социальной сферы;

	Журавков Михаил Анатольевич — министр образования;

	Сидоренко Раиса Станиславовна — заместитель министра образования;

	Наливайко Сергей Эдуардович — министр по налогам и сборам;

	Вовк Виталий Михайлович — министр промышленности;

	Медведева Инна Викторовна — председатель Национального статистического комитета;

	Зиновский Владимир Иванович — министр экономики;

	Заборовский Александр Михайлович — первый заместитель министр экономики;

	Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу;

	Снопков Николай Геннадьевич — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;

	Бузовский Игорь Иванович — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;

	Доманевский Владимир Викторович — председатель Могилевского облисполкома;

	Шерстнев Николай Николаевич — председатель Витебского облисполкома;

	Лис Анатолий Васильевич — председатель Брестского облисполкома;

	Катеринич Дмитрий Степанович — директор МАЗа;

	Яковлев Алексей Владимирович — генеральный директор «Белшина»;

	Емельянович Игорь Вячеславович — генеральный директор «Минского моторного завода»;

	Еремеев Александр Сидорович — генеральный директор «Бобруйскагромаш»;

	Протуро Иван Иванович —  генеральный директор «Гомельстекло».


26 назначений, которые, может быть, для кого-то назначения явились новостью, но я решил это сделать, не дожидаясь Нового года для того, чтобы вы привыкли, когда люди будут отдыхать, к своим кабинетам. Поразмыслили над тем, как вы начнете Новый год и сразу же без раскачки начали действовать после рождественских праздников, то есть у вас практически выходных не будет, голова у вас будет занята планированием работы на будущее. 

	Экзамен для всех нас — президентские выборы. Все должны работать так, чтобы нам народ в упрек не поставил ни одну из проблем.


Экс премьер-министра Михаила Мясниковича президент согласовал для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета Республики. Также согласованы кандидатуры Надежды Ермаковой и Петра Прокоповича  на должности председателей правления банков БелВЭБ и БПС-Сбербанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 # Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Надежда Ермакова # Отставки и назначения в Беларуси # Петр Прокопович
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