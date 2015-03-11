Андрей Кобяков 11 марта посетил минские предприятия

Новости Беларуси. Снижение себестоимости, новые рынки сбыта и активный экспорт. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил 11 марта минские предприятия. В поле зрения главы Правительства попали как частные, так и государственные организации. Директора производственных флагманов вместе искали пути выхода из сложной ситуации. Положение дел в промышленности не раз обсуждали и на уровне президента. Александр Лукашенко поручил быстро принимать решения и предупредил о дебиторской задолженности.

Системы безопасности и контроля. Их продукция в руках всех ключевых ведомств страны. За 20 лет успешной работы аппараты для специальных служб, сделанные в Минске, знают в 150 странах мира.

Иван Шумский, директор частной компании:

Мы маленькая компания, мобильная. Мы можем себе позволить в чем-то отказать, чтобы двигаться вперед. На МАЗе это сложнее. Общий оборот порядка 8-10 млн евро. Из них процентов 60 — экспорт.

За такими предприятиями — будущее, уверены экономисты. Ведь на килограмм этой продукции — выручка 40 000 долларов. Для сравнения: такой же вес трактора МТЗ — стоит примерно доллар! Сегодня никто не скрывает — есть трудности со сбытом на МАЗе, МТЗ. Столичная власть поддерживает как и малые производства, так и промышленные флагманы страны.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Для частного бизнеса есть ряд преференций, разработана программа предпринимательств, где в этом году выделено 40 млрд. Для малого бизнеса, который занимается только производством. Задача большая стоит перед предприятием обрабатывающей промышленности — это, прежде всего, экспорт. Выработан ряд механизмов по ускорению принятия нормативных актов, которые просто сегодня необходимы для развития промышленности Минска.

Предприятия Минпрома — это пятая часть всего производства в стране. В лучшие времена именно они подтягивали экспортную выручку. В нынешних условиях — позиции не те. Ситуацию в промышленности не раз обсуждали и на уровне главы государства. Топ-менеджеры крупных заводов вместе искали пути выхода из тупика. Президент поручил быстро принимать решения и предупредил о дебиторской задолженности. Ведь деньги за проданный товар дошли далеко не до всех предприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что конкретно предпринимается на местах для обеспечения нормальной работы? И, самое главное, какова обстановка в трудовых коллективах.

Еще раз подчеркиваю: рассуждения о том, как тяжело и что вы будете делать послезавтра, здесь абсолютно не нужны. Мне нужен конкретный результат. Задание было такое, произведено было столько, куда продали, сколько поступило денег. А о наращивании дебиторской задолженности я вас предупредил.

Снижать издержки при производстве и разгрузить склады. Особое внимание сейчас, как никогда, поиску новых рынков сбыта. Требования к качеству выпускаемых товаров повысят. Более гибко обещают подходить к платежеспособным продавцам. На уровне президента и Правительства необходимые решения приняты. Как их реализуют на самих предприятиях, 11 марта оценил премьер-министр.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Проблемы в промышленном производстве сказываются, конечно, на росте нашей экономики. Собственно говоря, из тех секторов, которые формируют наш интегральный валовый внутренний продукт, который характеризует развитие экономики, именно за счет того, что промышленность немножко, как говорят специалисты, просела, из-за этого мы не имеем уровня прошлого года. Речь идет о том, как выживать в этих трудных условиях, когда рынки наши традиционные сузились. Мы должны найти другие рынки. Вот сегодня об этом пойдет разговор.

Более детальный разговор Правительства с управленцами минских предприятий продолжился за закрытыми дверями. Однако на поверхности главное — на смену самовывозу по предоплате пришла работа на исполнение даже не желания, а скорее, мечты заказчика, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.