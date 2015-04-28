Александр Лукашенко обеспокоен невыполнением поручений по развитию Минска

Новости Беларуси. Глава государства обеспокоен невыполнением поручений по развитию столицы. Об этом 28 апреля шла речь в ходе совещания во Дворце Независимости.

В центре внимания были вопросы благоустройства Минска, работы промышленных предприятий столицы, а также подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, что тут греха таить: в Минске работы много. Мэр Минска – это тяжелая работа, все время на глазах. Минск должен динамично развиваться. Я не могу допустить, чтобы был какой-то застой. Поэтому мои соответствующие требования. И как развивается промышленность Минска. Это огромный кусок. И то, как развивается промышленность в Минске, во многом зависит развитие промышленности в Беларуси. Хотелось бы услышать и вашу точку зрения.

И я давал поручения по наведению порядка ко Дню Победы. Слишком много у нас заборов вокруг строительных объектов, которые находятся не просто в высокой готовности, но уже должны быть закончены со строительством, а некоторые просто закончены внешне, остались внутренние работы. Какой смысл держать там забор? Надо было срочно провести благоустройство и всякие заборы снять, особенно там, где гости будут проезжать. Это же лицо города. Хотелось бы здесь услышать ответ на этот вопрос.

И по ряду объектов, которые наши так называемые горе-инвесторы не построили. Взялись и не сделали. Допустим, напротив «Минск-Арены», в Лебяжьем, как мы договаривались, построить Дворец небольшой, функциональный, Дом гимнастики. Мы обещали. Это наши девушки художественной гимнастики заслужили, мы им должны построить это место для того, чтобы широко развивать художественную гимнастику.

Также шла речь о наведении порядка на строительных площадках как при возведении жилья, так и иных объектов. Особое внимание глава государства обратил на экономное использование средств и соблюдении принципа «цена-качество»

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Был должен вопрос о строительстве Центра художественной гимнастики. Начинается перепроектирование, и я думаю, что в ближайшее время мы начнем его строить. Минский городской исполнительный комитет сменил застройщика. УКС Мингорисполкома назначен застройщиком, трест Минскстроя вышел на площадку. Мы сейчас проводим обследование строительных конструкций. Самое главное, что и Центр, и Дом будут строиться параллельно за счет средств бюджета Минска с их последующей компенсацией после продажи Дома. И Центр художественной гимнастики будет построен за счет прибыли от строительства данного Дома.