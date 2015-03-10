Александр Лукашенко: Официальный Минск всегда открыто и честно идет на сотрудничество с Россией

Новости Беларуси. Официальный Минск всегда открыто и честно идет на сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Александром Михайловым. Сейчас делегация российского региона находится с визитом в нашей стране.

Несмотря на непростую экономическую обстановку, товарооборот между Беларусью и Курской областью вырос и достиг 250 миллионов долларов. Во взаимной торговле присутствует весь спектр товаров: от техники до продуктов питания.

Диалог с руководством региона – один из самых продуктивных.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете наше отношение к регионам России. Я часто об этом говорил, отдавая должное регионам, что только вы спасли наши в свое время отношения России и Беларуси. Не было бы сотрудничества на самом высоком уровне Беларуси с регионами, не было бы межрегионального сотрудничества «регионы Беларуси – регионы России», наверное, и не было бы такой тесной интеграции между двумя государствами. Я знаю, вы один из искреннейших русских людей, которые ценят Беларусь, знают, что без сотрудничества между Беларусью и Россией не может быть ни Беларуси, ни России. Мы – родные братья, нам господом накановано быть в этой дружбе и строить таким образом наши интеграционные отношения. Вы знаете, что мы никогда не юлили перед россиянами. Мы, если уже шли на союз, то это союз и военно-политический, и союз экономический. Мы это делали открыто, мы это делали честно.

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:

Мы когда-то, в 2002 году, начиная или подписывая первый раз соглашение, говорили о том, что вот бы выйти на 100 млн долларов товарооборота когда-то. Сегодня цифра, которая есть, конечно, должна дальше в динамике получать развитие. По нарастающей мы видим, что увеличивается число предприятий, число наших высших учебных заведений, которые желали бы принимать участие в двусторонних контактах и сотрудничать, развивать его дальше.

Белорусские и курские предприятия объединены в единую производственную цепочку. Уже приступили к совместному выпуску в этом регионе белорусских троллейбусов. Есть желание расширять промышленную кооперацию.

Так, делегация российского региона посетила несколько предприятий. Накануне посмотрели работу завода по выпуску электропоездов. 10 марта с утра в рабочем графике значился «Минский автомобильный завод».

Чуть позже пройдут переговоры в Правительстве, где планируется подписание документов о сотрудничестве на ближайшие два года.

Свой рабочий день губернатор этого российского региона 10 марта начал с возложения венка к монументу на площади Победы. И не случайно, ведь 7 десятилетий назад братские народы плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками.

Память погибших в годы той страшной войны почтили минутой молчания. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.