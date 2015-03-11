Минск: 11 марта участники акции Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ возложили венок к монументу Победы

Новости Беларуси. Эстафета памяти. 11 марта в Минске участники акции Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств почтили геройский подвиг солдат Великой Победы.

Руководители обеих палат парламента, депутаты, в том числе из стран СНГ, ветераны и молодёжь возложили венок к монументу Победы. Здесь же был зажжён факел от вечного огня, который станет частью единого пламени памяти Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные акции пройдут во всех столицах стран Содружества Независимых Государств.

Лампаду, зажженную от вечного огня в Минске, доставят в Санкт-Петербург, где 16 апреля участники эстафеты зажгут единый огонь Содружества.

Сегодня же, 11 марта, в рамках акции в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоялась церемония награждения ветеранов.

Победителям Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали.

Алексей Сергеев, генеральный секретарь совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ:

Беларусь первой приняла удар немецко-фашистских войск – Брестская крепость, – и этим все сказано. Такое решение у всех парламентариев было абсолютно единогласным: мы начинаем эту акцию именно в городе-герое Минске.