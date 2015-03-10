Александр Лукашенко встретился с губернатором Курской области России

Новости Беларуси. Официальный Минск всегда открыто и честно идет на сотрудничество с Россией. Об этом заявил на встрече с губернатором Курской области Александр Лукашенко. Сейчас делегация российского региона находится в Беларуси.

Белорусские и курские предприятия объединены в единую производственную цепочку. Уже приступили к совместному выпуску в Курском регионе белорусских троллейбусов. Есть желание расширять промышленную кооперацию.

С самого утра делегация Курского региона на площади Победы. Торжественный и символичный момент. 70 лет назад братские народы плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками. Память погибших в годы той страшной войны почтили минутой молчания.

Наталья Бреус, СТВ:

Александр Лукашенко достаточно часто встречается с руководителями российских регионов. Но вот с Курской областью, пожалуй, самый активный и продвинутый диалог. Неудивительно, потому что глава региона уже в пятый раз приезжает в Минск. Так, напрямую, обсуждать совместные проекты и продвигать их получается лучше.

Губернатор Курской области на своем посту уже 15 лет. Еще в начале 2000 стал наводить экономические мосты с Беларусью, благо друг от друга мы недалеко. Александр Лукашенко всегда поддерживал идею тесного сотрудничества именно с российскими регионами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете наше отношение к регионам России. Я часто об этом говорил, отдавая должное регионам, что только вы спасли наши в свое время отношения России и Беларуси. Не было бы сотрудничества на самом высоком уровне Беларуси с регионами, не было бы межрегионального сотрудничества «регионы Беларуси – регионы России», наверное, и не было бы такой тесной интеграции между двумя государствами. Я знаю, вы один из искреннейших русских людей, которые ценят Беларусь, знают, что без сотрудничества между Беларусью и Россией не может быть ни Беларуси, ни России. Мы – родные братья, нам господом накановано быть в этой дружбе и строить таким образом наши интеграционные отношения. Вы знаете, что мы никогда не юлили перед россиянами. Мы, если уже шли на союз, то это союз и военно-политический, и союз экономический. Мы это делали открыто, мы это делали честно.

Диалог с руководством региона — один из самых продуктивных.

Несмотря на непростую экономическую обстановку товарооборот между Беларусью и Курской областью подрос и достиг 250 миллионов долларов.

Цифра сравнима с объемами торговли с некоторыми республиками постсоветского пространства. Линейка товаров самая разная: от техники до продуктов питания.

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:

Мы когда-то, в 2002 году, начиная или подписывая первый раз соглашение, говорили о том, что вот бы выйти на 100 млн долларов товарооборота когда-то. Сегодня цифра, которая есть, конечно, должна дальше в динамике получать развитие. По нарастающей мы видим, что увеличивается число предприятий, число наших высших учебных заведений, которые желали бы принимать участие в двусторонних контактах и сотрудничать, развивать его дальше.

Белорусские и курские предприятия объединены в единую производственную цепочку. С 2010 года уже приступили к совместному выпуску в Курском регионе белорусских троллейбусов. Собирают там низкопольные модели. Есть желание расширять промышленную кооперацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что у нас конкурентоспособные эти машины. Мы очень много сделали за новейшую историю, модернизируя старые наши троллейбусы и трамваи. Поэтому этот проект у нас живой, он существует. У нас еще очень много направлений, где мы должны подключиться и задействовать наши силы, чтобы в разы увеличить результативность нашей работы. Перспективных предложений много, мы готовы их обсуждать с вами.

Курский регион вошел в пятерку лидеров по агропромышленному комплексу России. В 2014 году собрали там больше 4 млн тонн зерна. Поэтому перспективны поставки нашей, например, сельхозтехники в эту область. Это могут тракторы или комбайны. В погоне за урожаем все средства хороши.

Станислав Гордей, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»:

Эта лаборатория представляет собой часть селекционного конвейера лаборатории генетики и биотехнологии.

Почва для сотрудничества — более чем плодородная. К примеру, НПЦ по земледелию. Наш научный центр разрабатывает новые сорта зерновых культур, в том числе и для России. Главный научный сотрудник объясняет. Схема работы проста: мы создаем пробный сорт — курская сторона его испытывает. За пять лет «выстрелили» несколько селекций.

Станислав Гриб, доктор сельско-хозяйственных наук, профессор:

Очень широко возделывается сорт селекции нашей яровой пшеницы Дарья. В Курской области он занимает 70 процентов посева этой культуры. Он устойчив к полеганию. До 10 тонн зерна с гектара. Его очень ценят и широко применяют в российских хозяйствах.

Лакомый кусок для российских коллег — наш генетический банк. В нем почти полсотни тысяч видов зерновых. Что предполагает высокие шансы на суперплодородный сорт. Этот факт уже успели оценить в Курске. Как и белорусские биотехнологии. С их помощью ученые улучшают устойчивость зерна к холодам. Следовательно, и урожайность.

Еще с утра делегация посетила и Минский автомобильный завод. Это возможность присмотреть для себя наши машины. Переговоры продолжились и в Правительстве. Хоть и сотрудничают с курским регионом давно и серьезно, но это явно не предел. В Совмине подписали пакет документов. В них — все моменты сотрудничества на ближайшие 2 года.

Именно с внушительным пакетом документов куряне покинули Беларусь. Теперь дело — за выполнением всех договоренностей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.