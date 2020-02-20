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Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта

20 февраля 2020 10:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вместе с коллегой Абдель Фаттахом аль-Сиси отправился 20 февраля на место строительства новой административной столицы Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она возводится в 45 километрах к востоку от Каира. Абдель Фаттах аль-Сиси встретил Президента Беларуси возле комплекса Al Masa Capital. 

Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта -1

На его территории находится крупнейший в Африке конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и фешенебельный отель. Именно здесь в эти дни проходит первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и выставка совместных научно-технических проектов, перспективных научных разработок, высокотехнологичной продукции и крупногабаритной техники.

Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта -4

Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

После краткой беседы главы государств поехали осматривать объекты новой административной столицы. Концепция этого масштабного проекта была представлена несколько лет назад.

Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта -7

Египетские власти разработали его, чтобы решить проблему перенаселённости Каира: по прогнозным оценкам, население города к 2050 году может достичь 40 млн. Сейчас в Каире проживает почти 10 млн человек, в агломерации – свыше 20 млн. Проект реализуется по принципу «умный город будущего». 

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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