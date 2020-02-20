Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вместе с коллегой Абдель Фаттахом аль-Сиси отправился 20 февраля на место строительства новой административной столицы Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она возводится в 45 километрах к востоку от Каира. Абдель Фаттах аль-Сиси встретил Президента Беларуси возле комплекса Al Masa Capital.

На его территории находится крупнейший в Африке конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и фешенебельный отель. Именно здесь в эти дни проходит первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и выставка совместных научно-технических проектов, перспективных научных разработок, высокотехнологичной продукции и крупногабаритной техники.

Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

После краткой беседы главы государств поехали осматривать объекты новой административной столицы. Концепция этого масштабного проекта была представлена несколько лет назад.