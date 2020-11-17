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Александр Лукашенко высказался о международной ситуации и внешнеполитических целях Беларуси

17 ноября 2020 08:19
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Новости Беларуси. Беларусь как и прежде нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что международная ситуация остается непростой и, по его словам, дело не только в пандемии. Постоянно возникают новые вызовы и угрозы, связанные в том числе с экономической безопасностью. Беларусь вынуждена реагировать на них, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами – Арменией и Азербайджаном – теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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